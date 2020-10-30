快訊

台鐵松山站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞雙向車延誤

災情慘重！愛琴海7.0強震導致淹水 土耳其大樓崩塌影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／中信園區大螢幕直播總冠軍賽 還有萬聖節活動

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
接力萬聖節活動，中信金融園區將於周六、周日下午5時直播中職總冠軍賽統一獅對中信兄弟，歡迎球迷朋友一同來加油。圖／中信銀行提供
接力萬聖節活動，中信金融園區將於周六、周日下午5時直播中職總冠軍賽統一獅對中信兄弟，歡迎球迷朋友一同來加油。圖／中信銀行提供

位於台北市南港區的中國信託金融園區明（31）日下午2時至5時將舉辦萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，緊接著下午5時開始，園區中庭廣場大螢幕直播中華職棒總冠軍賽，歡迎球迷朋友一同來加油。

迎接10月31日萬聖節，中信金融園區邀請小朋友們進入神秘的CTBC魔法學院，當日下午1時開始有168-1號月臺的遊園小火車，現場還有「魔法紙迷宮學院」、「南瓜投擲練習場」、「神射手傑克的弓箭密室」等闖關課程，過3關即可參加恐怖箱抽獎活動，另外還有「魔藥學DIY教室」與超好拍的大南瓜造景。

園區A棟一樓文薈館也推出「萬聖節拍照送禮」活動，只要於文薈館與可愛南瓜合照，加入粉絲團並上傳臉書留言分享照片，即可換取小禮物；另外，下午3時「Pumpkin！露天電影院」中庭廣場大螢幕將播映「阿達一族」，歡迎家長與小朋友一起留下萬聖節熱鬧回憶。

中信金融園區也將在10月31日、11月1日下午5時，於中庭廣場大螢幕直播中職總冠軍賽，由統一獅隊對上中信兄弟隊，歡迎球迷到南港幫中信兄弟加油。

賽事直播期間加碼推出「一起挺兄弟，滿額贈好禮」活動，當日憑南港中信金融園區消費滿50元發票，即可兌換中信兄弟空白簽名板乙張，限量400份，換完為止。

中信金融園區致力打造優質的親子友善空間，讓家長有一個安心舒適的休閒場地，開啟孩子們的另類想像，文薈館正在展出的「班克學院特展」，設計古代錢莊、迷你銀行等穿越時空探索銀行趣味的展出，提供免費親子遊玩的好去處。

更多好玩精彩活動請至「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」www.facebook.com/ctbcmuseum/與「中國信託金融園區粉絲團」www.facebook.com/ctbc.f.park/查詢。

中信金融園區邀請大、小朋友們一同參加萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，還有超好拍大南瓜造景，歡迎全家一起留下熱鬧回憶。圖／中信銀行提供
中信金融園區邀請大、小朋友們一同參加萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，還有超好拍大南瓜造景，歡迎全家一起留下熱鬧回憶。圖／中信銀行提供
中信金融園區邀請大、小朋友們一同參加萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，還有超好拍大南瓜造景，歡迎全家一起留下熱鬧回憶。圖／中信銀行提供
中信金融園區邀請大、小朋友們一同參加萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，還有超好拍大南瓜造景，歡迎全家一起留下熱鬧回憶。圖／中信銀行提供

中信兄弟 統一獅 中職

延伸閱讀

台灣民俗村何去何從？ 彰化縣府證實業者申請變更為工業區

中信銀 獲頒公共藝術獎

疫情催生新態業 陸直播經濟熱

中職／中信兄弟挺進總冠軍賽 台中市府前廣場3場直播

相關新聞

中職／總冠軍賽首戰先發投手公布 羅傑斯vs.布雷克

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，兩隊今天公布首戰先發投手，統一獅隊派出布雷克，中信兄弟隊則選擇右投羅傑斯，面對獅隊以林安可...

中職／獅隊推布雷克先發 一數據優於泰迪、猛威爾

中華職棒總冠軍賽將在明天（31日）於台中洲際棒球場開打，兩隊今日公布首戰先發投手，中信兄弟隊選擇羅傑斯，統一獅隊則是布雷...

中職／對戰「外野三帥」有一套 羅傑斯先「忘掉」再上

中信兄弟明天與統一獅隊展開總冠軍賽，未如預料推出三冠王德保拉打頭陣，而是交給洋投中唯一的右投羅傑斯，他本季對戰「外野三帥...

中職／還是會痛但感覺不錯 張志豪定位全看教練安排

中信兄弟隊主砲張志豪在季末受傷，連日來加緊調整，今天是總冠軍賽前最後一次練球，他說感覺有越來越好，「沒那麼厲害，可以一天...

中職／兄弟唯一「大學長」 周思齊：是學弟在帶領我

家有一老、如有一寶，中信兄弟隊今年出征總冠軍賽，周思齊是唯一的「大學長」，要帶領小象向前衝，但他說：「看起來好像是我比較...

中職／多年室友黃泰龍 看周思齊現在當「鬼」不意外

2005年都是總冠軍賽的小菜鳥，15年過去，黃泰龍如今早已退居幕後，擔任中信兄弟隊內野教練，周思齊則是還在場上扛起主砲的...

中職／總冠軍賽最嫩游擊手 江坤宇預感會緊張

明天站上賽場同時，中信兄弟隊20歲小將江坤宇也將成為史上在總冠軍賽出賽的最年輕游擊手，菜到不能再菜的他，看待總冠軍賽初體...

中職／48歲生日不許願 丘總：老天已經對我很好

中信兄弟隊總教練丘昌榮今天度過48歲生日，明天就將首次以教頭身分，率隊出征總冠軍賽，他笑說：「老天爺已經對我很好，感恩大...

中職／要搶要快 兄弟4主場賽事皆已賣破萬張

中職總冠軍賽明天開打，兄弟4場主場票房開出紅盤，第一戰與第六戰，都已確定賣出1萬5600張滿場票房，第二和第七戰則各售1...

中職／兄弟若沒拿總冠軍 盧秀燕：戴獅子頭假髮跑行程

中華職棒總冠軍賽中信兄弟與統一獅暌違11年再次爭霸，首戰10月31日在台中洲際棒球場開打，市長盧秀燕受邀開球，對於副總統...

中職／中信園區大螢幕直播總冠軍賽 還有萬聖節活動

位於台北市南港區的中國信託金融園區明（31）日下午2時至5時將舉辦萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關...

日職／王柏融先發敲安 火腿遭山岡泰輔完投壓制

日職火腿隊台將王柏融在28日重返一軍後，今天對歐力士隊之戰獲得先發機會，前3打數未建功，直到9局下敲出內野安打，火腿隊則...

熱門新聞

中職／三洋投完全吃定四帥 象奪冠時間只不過是考驗

中職／大賽型球員 張志豪復出拯救兄弟打線

中職／總冠軍賽首戰先發投手公布 羅傑斯vs.布雷克

76人薪資結構疊床架屋 魔球新總裁莫雷也難解套

NBA／致敬KD崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

中職／獅隊推布雷克先發 一數據優於泰迪、猛威爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。