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日職／軟銀周東佑京連13場盜壘成功 刷新世界紀錄

中央社 / 台北30日電

日職福岡軟銀鷹隊快腿周東佑京昨天已連續12場盜壘成功刷新日本紀錄，結果今天又成功盜壘，打破1969年坎帕尼斯的世界紀錄，正式成為「世界第一快腿」，他表示，明天還會挑戰。

羅德隊台灣左投陳偉殷28日先發時，3局下雖然牽制抓到周東佑京，但他憑著速度還是成功盜上二壘，連11場出賽盜壘成功，追平日職紀錄。周東佑京昨天又盜壘，連12場盜壘成功，已經刷新福本豐在1971年、1974年締造的紀錄。

周東佑京今天在與西武獅的比賽前，已經累積48次盜壘成功，穩居盜壘王。周東佑京在第7局敲安打上壘後，再度跑出盜壘成功，打破了1969年運動家大聯盟選手坎帕尼斯（Bert Campaneris）所締造的連續場次盜壘紀錄，他生涯19年跑出649次盜壘。

周東佑京退場後接受日本媒體訪問時表示，「只要有上壘我就會想去嘗試盜壘，雖然對方投手球速很快，但我還是果斷地起跑，能夠成功感到很開心，明天還有比賽，如果有機會我還會去挑戰」。

西武獅 運動家 陳偉殷

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