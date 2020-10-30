日職／王柏融先發敲安 火腿遭山岡泰輔完投壓制

日職火腿隊台將王柏融在28日重返一軍後，今天對歐力士隊之戰獲得先發機會，前3打數未建功，直到9局下敲出內野安打，火腿隊則受到山岡泰輔9局完投壓制，以2：3敗給歐力士隊。

王柏融今天擔任先發第六棒、右外野手，前3打數未能突破山岡泰輔的投球，2局下的首打席面對4球被三振，5局上也只面對3球就被三振，7局下的第3打席則是第一顆球就揮棒，敲出游擊滾地出局。

9局下山岡泰輔要拚完投，2出局後先投出保送，讓王柏融有上場打擊機會，2好1壞後，將118公里變速球敲成投手方向滾地，剛好打中山岡泰輔的腳，形成內野安打，王柏融隨後被代跑換下場，但山崗最終仍守住危機。

王柏融回到一軍後連三天出賽，前兩天各代打1打數，都遭三振，今日4打數1安打，終止歸隊後連5打數無安打的乾旱期，打擊率為2成12。

山岡泰輔用128球投完9局，被敲6支安打，另有8次三振、2次四壞球，拿下完投勝，丟掉的2分來自1局下、二三壘有人時，被火腿隊中田翔的深遠安打敲回2分。

歐力士隊打線先在4局上靠著洋砲摩亞（Steven Moya）的安打敲回一分，5局上佐野浩大先敲1分打點安打追平，接下來佐野盜壘時火腿隊一壘手清宮幸太郎又出現失誤，結果安達了一的安打敲回超前分。