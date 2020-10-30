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中職／多年室友黃泰龍 看周思齊現在當「鬼」不意外

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
黃泰龍以多年室友的角度觀察，周思齊不見老態並不意外。 余承翰
黃泰龍以多年室友的角度觀察，周思齊不見老態並不意外。 余承翰

2005年都是總冠軍賽的小菜鳥，15年過去，黃泰龍如今早已退居幕後，擔任中信兄弟隊內野教練，周思齊則是還在場上扛起主砲的重任，外界覺得是驚奇的一年，黃泰龍以多年室友的角度觀察，他說：「我是覺得不意外。」

周思齊為誠泰在2003年代訓選秀的第三指名，當時仍叫黃仕豪的黃泰龍則為第四指名，兩人職棒生涯有多處重疊，包括都在2005年首度出征總冠軍賽，當時都披誠泰球衣，以及後來都在兄弟一待就是多年。

2005年總冠軍賽時，都是菜鳥的兩人，在夾縫中求生存，周思齊僅以代跑出賽兩場，黃泰龍則僅代守一場，兩人都未留下任何打席。

一晃眼15年過去，黃泰龍已在2015年球季後告別球員生涯，比他還年長兩歲的周思齊，現在還是兄弟的中心棒次，強勢扛起主砲身分。

「神奇嗎？我是覺得不意外啦！」黃泰龍說，「從當兵同梯以來，我們只有一年沒有重疊，絕大多數時間我們都是室友，每天看他的生活作息都是很規律，時間都用在比賽、訓練、看書，閒暇之餘還做公益。」

黃泰龍指出，「自律絕對思齊可以打到現在還很成功的關鍵，縱使出賽數起起伏伏，但始終維持自己的訓練節奏，造就他到39歲還繳出巔峰年。」他說，很多選手覺得30歲後就過了巔峰年紀，「結果他還巔峰了10年，老鬼變老魔鬼。」

黃泰龍也常以周思齊的例子告訴隊上選手，「對這份工作付出多少？有沒有比思齊多？如果沒有，就不要抱怨。」

周思齊 中信兄弟 中職

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