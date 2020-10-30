中職／總冠軍賽最嫩游擊手 江坤宇預感會緊張

明天站上賽場同時，中信兄弟隊20歲小將江坤宇也將成為史上在總冠軍賽出賽的最年輕游擊手，菜到不能再菜的他，看待總冠軍賽初體驗，他笑說：「現在還沒覺得緊張，明天就不知道了。」

中職原有的總冠軍賽最年輕游擊手紀錄，由林承飛在2017年的20歲203天保持，江坤宇明天出賽後，將以20歲119天的年紀改寫這項紀錄。

兄弟陣中僅有五人是總冠軍賽初體驗，江坤宇就是其中之一，他表示，「有跟學長請教，他們過去打總冠軍賽的經驗，現場氣氛、狀況和打季賽有什麼不同。」

上半季封王後，張志豪也提點他，下半季就要當總冠軍賽去打，「先習慣那個感覺，到真正總冠軍賽時就不會有太大落差，比較快進入狀況。」

他回想前一次面對這種大賽，應該是U18世界盃時，以前會和平鎮高中老戰友林靖凱在場上開玩笑、做鬼臉，克服心中緊張的情緒，明天就要各為其主，江坤宇說：「我們兩個應該都會很緊張，因為都是第一次，大家都想幫球隊拿到冠軍，就各自努力。」