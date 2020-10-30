中職／48歲生日不許願 丘總：老天已經對我很好

中信兄弟隊總教練丘昌榮今天度過48歲生日，明天就將首次以教頭身分，率隊出征總冠軍賽，他笑說：「老天爺已經對我很好，感恩大家都很努力，沒什麼好許願的。」周思齊則透露，兄弟在24日例行賽最終戰當天，已經提前幫丘總過生日，當時他許下的心願是，希望傷兵們的身體趕快康復。

丘昌榮表示，對兄弟這支球隊來說，對總冠軍一直都是期待的，但這幾年來一直都是抱著期待，最終落空，希望今年這份期待可以走向終點，「教練也好，球員也好，都把戰術、暗號、守備、補位做好，把棒球場上種種會發生的事情做好，奪冠的機率就會比較高。」

今天在總冠軍賽最後備戰中度過48歲生日，丘昌榮表示，平常沒有過生日的習慣，也沒打算許願。

周思齊則透露，24日在台南打例行賽最後一戰時，已經提前幫他慶生，「丘哥許願，希望大家身體趕快康復。」