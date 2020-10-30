日職／吳念庭二軍演猛打賞 陽岱鋼同場出賽選保送

日職西武獅隊的吳念庭今天在二軍出賽，演出猛打賞，讀賣巨人的陽岱鋼同場替補出賽，選到一次保送，最終西武在延長賽以3比2勝出；另一場陳冠宇則是中繼1局演出3上3下。

吳念庭雖然還在一軍名單中，不過今天到二軍比賽，先發打第2棒，擔任三壘手。吳念庭1局下就敲出中外野方向安打，3局下擊出平飛球出局，5局下敲左半邊安打，8局下再敲右半邊安打。總計吳念庭4打數敲出3支安打，跑回1分，目前在二軍打擊率3成83。

巨人隊的陽岱鋼此戰沒有先發，於8局上代打，選到保送，延長賽10局上擊出游擊方向滾地球出局，目前在二軍打擊率3成38。這場西武和巨人以2比2鏖戰到延長賽，10局下西武的岸潤一郎敲出再見安打，終場就以3比2擊敗巨人二軍。

另一場樂天金鷲二軍與千葉羅德二軍交手的賽事，羅德左投陳冠宇6局上登板中繼，連用3個外野飛球抓下出局數，僅用12球演出3上3下無失分，目前在二軍防禦率還是維持0，最終羅德二軍以6比2擊敗樂天二軍。