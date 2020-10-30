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中職／還是會痛但感覺不錯 張志豪定位全看教練安排
中信兄弟隊主砲張志豪在季末受傷，連日來加緊調整，今天是總冠軍賽前最後一次練球，他說感覺有越來越好，「沒那麼厲害，可以一天就找到感覺，但現在感覺還不錯。」
張志豪季末在揮棒時造成腹斜肌拉傷，總冠軍賽的出賽狀況一直成疑，直到昨天確定帶進28人名單，但出賽定位有待觀察，能否進入先發打線或是待命代打，張志豪表示，全看教練怎麼安排，自己是可以正常出賽的狀態。
在季末受傷，面臨總冠軍賽當前是否感到心急？張志豪看得很開，「每項運動都很現實，尤其是職業運動，受傷、不行就是要換人，也要顧及自己的生涯，帶進去不能先發也難過，有能力就上去、不行就下來，對我來說沒有很大的影響。」
兄弟近兩次打進總冠軍賽，張志豪的表現突出，2017年打擊率4成29、3轟、7分打點，2019年打擊率4成09、2轟、11分打點，面臨大賽的經驗豐富。
談到給學弟們的鼓勵，張志豪說，「這是他們要去調整的，真的上去，要面對的是自己的心態，只有自己可以幫助自己。」他也提到，兄弟近年已經打了不少次總冠軍賽，「相信他們有經驗，對他們有信心。」
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