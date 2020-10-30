中職／兄弟唯一「大學長」 周思齊：是學弟在帶領我

家有一老、如有一寶，中信兄弟隊今年出征總冠軍賽，周思齊是唯一的「大學長」，要帶領小象向前衝，但他說：「看起來好像是我比較資深、比較有經驗，但主要是他們在前面衝，是他們在帶領我，我只是經驗分享。」

兄弟去年打總冠軍賽時，彭政閔、林智勝、王勝偉都在，今年一個退休、一個動刀、一個未進入28人名單，周思齊成為唯一的資深代表。

周思齊談到今年總冠軍賽的差異，直覺就是「陣容不太一樣，很年輕。」但老人家有困擾，「用語也不太一樣。」他舉例，「我們那時只知道快可立，他們現在是可不可。」

16年生涯，周思齊至今只嘗過一次冠軍滋味，他說總冠軍是每年不變的目標，「雖然2010年不太一樣，但冠軍的喜悅是一樣的。」

相隔10年沒再拿過冠軍，周思齊當然有渴望，「總冠軍只有一個，沒有人想當輸家。」他也說總冠軍的成就感，唯有職棒球員可以體會，「台灣打棒球的人口那麼多，但職棒選手登錄的本土球員才1000個，總冠軍的榮耀不是一般人可以體會，只有當職棒球員才能體會。」