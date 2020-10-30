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中職／對戰「外野三帥」有一套 羅傑斯先「忘掉」再上

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
兄弟先發投手羅傑斯扛總冠軍賽首戰先發，強調總冠軍賽是全新開始。 聯合報系資料照
兄弟先發投手羅傑斯扛總冠軍賽首戰先發，強調總冠軍賽是全新開始。 聯合報系資料照

中信兄弟明天與統一獅隊展開總冠軍賽，未如預料推出三冠王德保拉打頭陣，而是交給洋投中唯一的右投羅傑斯，他本季對戰「外野三帥」成績，其實頗有一套，羅傑斯對此說：「不會去看過去的對戰成績，總冠軍賽是新的開始。」

羅傑斯扛起總冠軍賽首戰先發，他表示，很感謝教練、領隊、球團給他這個機會，「這代表他們對我很有信心，我明天能做的就是全力幫助球隊贏球。」

獅隊「恐左症」症頭明顯，而「外野三帥」又全是左打，各界預測兄弟以左投打頭陣的機率較高，推出羅傑斯有些出乎意料，但其實他對戰三位強打頗有一套，蘇智傑對他11打數敲出3安打，已是三人中最佳，陳傑憲13打數只被敲出1安打，林安可更是10打數掛蛋。

被問到對「外野三帥」的投球策略，羅傑斯說：「我不會說要用什麼策略，應該要去問他們對我有什麼策略。」儘管對戰占優，他說自己已經都忘掉這些對戰成績，「過去都過去了，總冠軍賽是新的開始。」

羅傑斯表示，球隊經過120場的努力，走到這裡，就剩最後一步，「剛來時，就覺得兄弟是支很有潛力的球隊，相信我們可以辦到，最後七場比賽，大家努力拿下總冠軍。」

兄弟在周一開會後確定首戰先發投手，羅傑斯也已經告訴在家鄉的媽媽這個消息，「她說她也想在這裡，但沒有辦法，她應該會看電視轉播，會為了她努力，把勝利拿下來。」

統一獅 中信兄弟 中華職棒 中職

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