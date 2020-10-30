中職／獅隊推布雷克先發 一數據優於泰迪、猛威爾

中華職棒總冠軍賽將在明天（31日）於台中洲際棒球場開打，兩隊今日公布首戰先發投手，中信兄弟隊選擇羅傑斯，統一獅隊則是布雷克，連續11年上演洋投對決。

獅隊推出布雷克扛起首戰先發任務，雖然相較另兩位洋投，猛威爾4勝3敗、防禦率2.93，泰迪則是6勝0敗、防禦率3.81，布雷克例行賽5勝3敗、防禦率5.68不是最佳，但有一項數據勝出，就是對戰被打擊率。

布雷克今年對上中信兄弟隊4場出賽，成績是2勝1敗、防禦率4.38，丟掉12分，然而被打擊率僅1成65，低於泰迪對戰兄弟的被打擊率1成75、猛威爾的2成50。

不過泰迪的被上壘率0.96是三洋投中最佳，對戰兄弟三場比賽全勝，合計17.2局僅失1分非自責分，防禦率是0。

兄弟未推出「三冠王」德保拉，而是選擇今年例行賽拿下6勝4敗、防禦率3.47的羅傑斯，不過羅傑斯今年在洲際主場出賽的成績是4勝1敗、防禦率1.74。

中職總冠軍賽自2010年起，首戰都是雙洋投對陣，最近一次例外是2009年獅隊派出洋投海克曼，兄弟象隊以土投廖于誠應戰，上一次雙土投對決則是2006年統一獅隊潘威倫對上LaNew熊隊吳偲佑。