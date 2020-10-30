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中職／總冠軍賽首戰先發投手公布 羅傑斯vs.布雷克
中華職棒總冠軍賽將在明天開打，兩隊今天公布首戰先發投手，統一獅隊派出布雷克，中信兄弟隊則選擇右投羅傑斯，面對獅隊以林安可、蘇智傑為首的強力左打。
選擇羅傑斯扛起首戰先發，兄弟隊總教練丘昌榮有三點考量，「第一是實力，他的主場防禦率不錯，下半季表現也真的不錯，再來是他的經驗值比較好，第三是可以帶動團隊，這也是最主要的一點。」
今年的投手「三冠王」德保拉原本也是選擇之一，丘昌榮表示，「德保拉今年的好成績當然無話可說，不過投手教練這邊也有思考，羅傑斯是可以帶動團隊的人。」
羅傑斯今年例行賽拿下6勝4敗、防禦率3.47，主場成績是4勝1敗、防禦率1.74，對獅隊4場先發拿下1勝1敗、防禦率2.84也不差，不過面對左打的被打擊率2成71，另兩名洋投對左打被打擊率則是德保拉2成23、米蘭達2成54。
獅隊主力打者以左打居多，而且面對左投德保拉或米蘭達的對戰數據也居弱勢，兄弟首戰卻先推右投羅傑斯，多少有點出乎意料，丘昌榮表示，「相信羅傑斯也有這個能力，可以壓制住他們的左打。」
羅傑斯的「耐投度」也是考量之一，本季繳出2場9局完投，分別是9月5日演出9局完封勝、10月20日投出9局失1分的完投勝，都是在洲際主場面對富邦悍將隊。
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