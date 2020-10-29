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26個國家還在用…空軍司令部：F-5機隊沒有「老舊」問題

幕後／統一標哥寄包裹先hold住 賴神與陳韻文面交成功

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德親自到台南球場幫統一獅隊加油，與終結者陳韻文（前排穿黑夾克者）互送禮物。圖／統一獅隊提供
副總統賴清德親自到台南球場幫統一獅隊加油，與終結者陳韻文（前排穿黑夾克者）互送禮物。圖／統一獅隊提供

獅隊投手陳韻文將「原汁原味」的實戰球衣送給副總統賴清德當作禮物，感謝賴清德在上周關鍵時刻親自到場為統一獅隊加油。今天賴清德現身台南球場「面交」，還回送了一件繡有「TAIWAN」字樣的台灣夾克給陳韻文，獅隊氣勢大振，傍晚還在官方臉書寫了藏頭詩感謝賴清德。其實雙方見面的原因除了陳韻文想送球衣之外，還始於賴自己的靈機一動。

外界好奇陳韻文與賴清德為何突然有了連結，但其實故事的起源原本是無心插柳。一開始陳韻文希望送給賴清德實戰球衣，只打算將球衣簽名後寄上台北總統府，受託的獅隊管理「標哥」何信標甚至連包裹上的寄件地址都寫好了；但另一頭，賴清德得知陳韻文的心意後，希望藉由南部行程的空檔親自到球場向陳韻文致意，賴清德辦公室因此趕緊打電話聯絡，探詢「是否有親自到球場看看陳韻文的可能？」

此時，正在寄球衣的何信標接到一通電話，緊急把即將寄出的包裹「hold」住，得知賴清德可能要親自到台南探視獅隊，趕緊將獅隊的練習時間告知賴辦，雙方迅速敲定了29日下午，就在賴清德結束高醫演講之後，順道到台南球場為獅隊加油打氣。

據透露，賴清德在出發前，自己告知幕僚，他也有台灣夾克可以回送給陳韻文，應該可以當作回禮，幕僚也都認為是個好點子，因此就由賴親自帶到台南，今天再親手送給陳韻文，還替陳穿上。

據了解，賴清德在透過幕僚與獅隊球團聯繫之前，特別交代必須在不能打擾練習的情況下前往探視，最後雙方相見歡，獅隊覺得相當溫暖，雙方也相約下周總冠軍賽台南主場再相見，賴清德應該會再度買票進場。

陳韻文 統一獅

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