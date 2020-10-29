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中職／總冠軍賽投、打都出賽 杜家明有望締造罕見紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
杜家明。 報系資料照
杜家明。 報系資料照

中信兄弟隊今天將棄投從打的杜家明以野手身分列在總冠軍賽28人名單中，若最終有機會上場打擊，將是締造在總冠軍賽以投、打身分都出賽的罕見紀錄，但已有先例，中職元年的黃武雄是史上第一人。

杜家明不是第一次打總冠軍賽，2015、2016年時，他曾以投手身分亮相，總計出賽7場都是後援身分，投5.1局失3分。

其中2015年杜家明更在總冠軍賽第3戰後援登板，1局無失分的成績，加上隊友王勝偉敲出再見安打，以19歲8個月18天成為台灣大賽史上最年輕的勝利投手。

今年再打總冠軍賽，杜家明的身分不同，上場後要站到投手丘的對面一側，從2019年開始棄投從打的他，在今年5月1日敲出一軍生涯首安、首打點，本季在一軍出賽14場，23打數敲出6支安打，打擊率2成61。

杜家明若有機會在冠軍賽以投、打身分都留下出賽紀錄，十分罕見，不過三商虎隊大前輩黃武雄已有紀錄，1990年三商虎與味全龍隊爭奪總冠軍，黃武雄不僅是第4戰的先發投手，在第1、5戰都曾上場代守中外野，第5戰還有1次打席紀錄。

王勝偉

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