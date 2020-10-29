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爆米花聯盟／先發5局失4分 胡智為自評不及格

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
2020年爆米花聯盟，中華培訓隊旅美投手胡智為第二次登板先發。圖／中華棒球協會提供
2020年爆米花聯盟，中華培訓隊旅美投手胡智為第二次登板先發。圖／中華棒球協會提供

旅美投手胡智為第二次在今年爆米花棒球聯盟登板，最快球速來到149公里，不過今天先發5局失4分，自評表現不及格，中華培訓隊最終以5：4逆轉擊敗安永鮮物隊，胡智為無關勝敗。

中華培訓隊今天在桃園青埔棒球場對上安永鮮物，鄭宗哲在3局上的二壘打為胡智為先拿下1分，不過胡智為在3局下遇到狀況，先被連敲2安，隊友又出現守備失誤，接下來被姜建銘敲出三壘打丟2分，又被黃義坤安打失分，單局丟掉4分。

不過中華培訓隊在4局上靠著陽尚衛安打敲回2分打點，追到1分差，7局上鄭宗哲敲出追平安，顏郁軒再敲回超前分，也成為勝利打點。

胡智為先發5局用了87球，被敲出9支安打，有2次三振，沒有保送，失4分（3分責失），對於第2場登板表現，他認為還需要時間調整，此戰表現不及格的地方在於，配球、場上策略不佳。

場地也有適應問題，胡智為認為日前隨味全龍隊在斗六球場訓練、今天賽前牛棚，感覺都不錯，但今天比賽上場後，場地感覺仍有差異，未能發揮應有水準，希望下一場能把速度投出來。

中華培訓隊總教練謝承勳則表示：「胡智為是全隊最穩的先發投手，今天的投球內容也很好，但球隊也要有好的捕手，跟他多一點溝通，再去配合一下」。

中華培訓隊今天也用了5名牛棚投手，其中旅美左投張景淯中繼1局沒被擊出安打，有1次保送和1K；宋文華第9局登板關門，雖開局被連敲2支安打，但之後連飆3K，包括對姜建銘投出再見三振，最快球速149公里。

胡智為 牛棚

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