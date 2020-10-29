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中職／總冠軍賽獅隊先勝都封王 兄弟0勝1敗未逆轉過
中華職棒總冠軍賽即將開打，中信兄弟隊與統一獅隊對決的第一戰，在10月31日於台中洲際棒球場舉行，根據歷年紀錄，搶下第一勝的球隊，有85.2%機率奪冠，對兄弟更重要，過去5次在0勝1敗後應戰，還沒拿下過冠軍。
中職總冠軍賽採7戰4勝制，年度勝率第一的兄弟握有主場優勢，10月31、11月1日的前兩戰都在洲際球場舉行，11月3日至5日的第3到5戰則在台南球場舉辦，11月7、8日的第6、7兩戰回到洲際球場。
中職史上在冠軍賽先取得1勝0敗的球隊（包含先勝1場，以下同），27次有23次最終拿下冠軍，85.2%的機率；而例外的4次，以0勝1敗起手，最終奪冠分別是1991年統一獅隊、1997年味全龍隊、2008年統一獅隊、2016年義大犀牛隊。
獅隊與兄弟兩支元老球隊，分別參與過15次、13次總冠軍賽，排名史上前二，而獅隊9冠也是第一，兄弟則以7冠與桃猿隊並列第二。
兄弟過去先取得1勝0敗共有7次，最終5次奪冠，機率是71.4%，不過若處於0勝1敗的劣勢，5次都飲恨而歸，分別是2009、2014、2015、2017及2019年。
獅隊只要先取得1勝0敗，6次全都封王，分別是在1996、2000、2007、2009、2011、2013年，而就算先吞1敗，獅隊封王的機率仍有25%，過去8次有2次逆轉奪冠，分別是1991、2008年；剩下一次是1995年以包辦上下半季冠軍方式直接封王。
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