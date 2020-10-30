中職／三洋投完全吃定四帥 象奪冠時間只不過是考驗

台灣大賽統一獅對中信兄弟明天(10月31日)點燃戰火，外界評估黃衫軍贏面較大，原因在於兄弟三大洋投德保拉、米蘭達、羅傑斯例行賽徹底壓制「猛獅四帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可、郭阜林，由於兄弟三洋投屆時很可能包辦6成以上投球局數，若統一獅主力打者無法突破他們的封鎖網，前景不容樂觀。

數字會說話，例行賽「猛獅四帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可、郭阜林，對戰兄弟三洋投德保拉、米蘭達、羅傑斯，累計對戰打擊率僅0.190，總計205打數擊出39支安打，竟然只有1轟、7分打點，慘吞67K，平均每3打數吃1K，幾無招架之力。

林安可雖貴為聯盟全壘打、打點雙冠王，但對羅傑斯10打數未敲安，吞7K，對米蘭達18支3，打擊率0.167，同樣吞7K。

蘇智傑是聯盟全壘打、打點「雙亞王」，對德保拉22打數只擊出1支安打，打擊率0.045，慘吞11K，完全被吃得死死的，如果台灣大賽德保拉先發場次，蘇智傑即使從板凳出發也不用太意外，閃過德保拉，比賽後半段伺機代打也是合理選擇。

本季林安可、蘇智傑對上兄弟三洋投德保拉、米蘭達、羅傑斯，兩人合計109打數竟然沒轟全壘打，也沒打下任何打點，全聯盟最會轟、最會敲打點的兩個男人，遭遇這三名老外還真的沒轍。

統一獅隊林安可(左)與蘇智傑(右)本季成績亮眼，但對上兄弟三洋投卻是一籌莫展。 聯合報系資料照片

聯盟打擊、安打雙冠王陳傑憲對戰數據算不錯的，不過對三洋投的打擊率都在0.250左右，遠低於自身平均水準，算是統一獅四帥相對有應對能力者。

然而，郭阜林可就吃鱉了，對德保拉12支1，打擊率0.083，對米蘭達10支1，打擊率0.100，外帶1轟，也是統一獅四帥唯一對兄弟三洋投敲全壘打的打者，對羅傑斯6支1，打擊率0.167。

統一獅主力左打不太會打左投已不是秘密，今年的狀況是，就連主力右打也打不太到羅傑斯的球，這可就傷腦筋了。本季羅傑斯對統一獅防禦率2.84，德保拉防禦率2.24，米蘭達防禦率3.05。

統一獅擁有兩名實力和近況超優的洋投，例行賽最後5場先發猛威爾豪取4勝，防禦率1.10、被打擊率0.190、每局被上壘率1.16，泰迪也有3勝，防禦率1.30、被打擊率2.48、每局被上壘率1.16，展現強大宰制力，這絕對獅子軍是利多消息。

可是，另一名洋投布雷克最後5場例行賽防禦率高達11.09，吞2敗，1勝難求，被打擊率0.367、每局被上壘率1.93，壓制力明顯不足，這是教練團傷腦筋的部分。

獅隊三號洋投布雷克近況相當差，要是猛威爾跟泰迪都贏不了球，恐怕會形成一面倒的戰況。 聯合報系資料照片

另一個讓統一獅教練團傷腦筋的部分是第4號先發投手，本季江辰晏對兄弟投了28局狂失29分，其中26分責失，防禦率8.36，施子謙對兄弟投29.1局失32分，其中30分責失，防禦率是更慘的9.20，屆時教練團敢把兩人擺在第4戰先發嗎？如果兩人轉調牛棚，或擔任一人左、長中繼角色，那麼，猛威爾或泰迪就要有投第1、4、7場先發的心理準備。

雖說例行賽數據僅供參考，台灣大賽又是另一番景象，兩大高手過招，誰能犯最少錯誤就是最後贏家，可是，統一獅四帥對戰兄弟三洋投居劣勢的狀態實在太顯著，屆時若無法突破，必然陷入苦戰，這場硬仗可就難打了。

總冠軍賽結果預測：中信兄弟 4：1 統一獅