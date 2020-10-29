中職／總冠軍賽28人名單揭曉 張志豪、林祖傑歸隊

國立體育大學女子棒球隊2004年在總教練龔榮堂支持下成軍，雖歷經4次重組，目前在校友帶領下仍維持運作，面對第一屆聯賽到來，教練江宜玲表示，希望學生能把平時在學校練習的成果展現出來，聯賽算是驗收，不足的地方能再改進。

2020-10-28 10:47