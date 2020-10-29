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中職／總冠軍賽28人名單揭曉 張志豪、林祖傑歸隊
中華職棒總冠軍賽將於10月31日開打，暌違11年再度上演獅象大戰，兩隊在今天提交28人出賽名單，統一獅隊要力拚第一支奪得10冠的球隊，中信兄弟則要中止2010年以後的冠軍荒。
兩隊都有傷兵歸隊，統一獅隊游擊手林祖傑日前因左腹肌拉傷而缺陣，近日與球隊一同練習，傷勢沒有大礙，被納入總冠軍賽名單中；兄弟隊主力打者張志豪先前因揮棒導致右側腹肌拉傷，今天在熱身賽中先發中外野，也被列入名單中。
統一獅隊總冠軍戰28人名單：
投手（12名）：陳韻文、江辰晏、潘威倫、劉軒荅、泰迪、黃竣彥、王鏡銘、傅于剛、布雷克、猛威爾、鄭鈞仁、江承峰。
捕手（2名）：林祐樂、陳重羽。
內野手（9名）：郭阜林、陳鏞基、陳傑憲、潘傑楷、林祖傑、吳桀睿、林靖凱、陳重廷、高國慶。
外野手（5名）：唐肇廷、江亮緯、蘇智傑、潘武雄、林安可。
中信兄弟隊總冠軍戰28人名單：
投手（11名）：鄭凱文、彭識穎、米蘭達、李振昌、羅傑斯、德保拉、蔡齊哲、黃恩賜、陳柏豪、吳哲源、吳俊偉。
捕手（3名）：林明杰、陳家駒、高宇杰。
內野手（8名）：王威晨、潘志芳、張志強、杜家明、許基宏、江坤宇、蘇緯達、岳東華。
外野手（6名）：陳子豪、張志豪、周思齊、詹子賢、林書逸、岳政華。
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