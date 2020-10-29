快訊

法國尼斯教堂附近驚傳恐攻 犯嫌持刀砍人已知二死多傷

中職／2017年後再交手 獅象陣容都有變

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導

中華職棒總冠軍賽將在10月31日開打，上半季冠軍中信兄弟隊與下半季冠軍統一獅隊爭霸，兩支元老球隊在總冠軍賽史上第5度交手，若放寬到季後賽，最近一次則是2017年季後挑戰賽，相隔2年再碰頭，兩隊陣容都有變動。

總冠軍賽首次上演獅象大戰是在1993年，當時兄弟象總教練山根俊英施展投手調度的「魔術秀」，派出奇兵先發外，將王牌投手陳義信利用到最大限度，1場先發、2場後援，拿下1勝、2次救援成功，以4勝2敗擊敗獅隊。

接下來三次交手，兩隊都打滿7場，2001年總冠軍賽由兄弟以4勝3敗帶走勝利，也開啟第二次的三連霸王朝，2007、2008年連續兩年對決，都由獅隊拿下第7戰勝利，也完成隊史首次三連霸。

獅象最近一次在季後賽碰頭則是2017年的挑戰賽，當時的獅隊投手林岳平、捕手高志綱，象隊內野手陳江和，如今改以教練身分參戰，季後賽菜鳥蘇智傑、陳傑憲、陳韻文、岳東華已成兩隊主力。

2017年獅隊僅在第2戰搶下一勝，當時中繼的陳韻文拿下勝投，3安打、3打點的陳鏞基獲選MVP，帶走勝利的象隊，打線中張志豪周思齊打擊率都在5成以上，張志豪14打數敲出9安、8分打點，周思齊則是14打數7安打、3分打點。

張志豪 周思齊

延伸閱讀

中職／張志豪在二軍休養 但生涯150轟今晚出爐

我是MVP／周思齊連兩戰開轟 與馬傑森「空氣擊掌」

中職／超狂成績有困擾 周思齊：幫我約一下禁藥組

中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

相關新聞

日職／9年前被陳偉殷偷心 栗原陵矢對決開轟有不同意義

軟銀隊栗原陵矢昨天在第5局從羅德隊台灣左投陳偉殷手中轟出陽春砲，幫球隊打回第一分，也是個人本季第15轟，這個打席對24歲...

女棒聯賽／御聖33人報名最多 盼科班傳承非科班球員

台北御聖HighMatch女子棒球隊在本屆聯賽報名33人，成為最多人參賽的隊伍，總教練王證僑表示，球員可以彈性出賽，藉此磨練較少經驗的選手，不會給他們太大壓力。

中職／2017年後再交手 獅象陣容都有變

中華職棒總冠軍賽將在10月31日開打，上半季冠軍中信兄弟隊與下半季冠軍統一獅隊爭霸，兩支元老球隊在總冠軍賽史上第5度交手...

中職／中信兄弟挺進總冠軍賽 台中市府前廣場3場直播

今年中華職棒總冠軍賽，台中地主隊中信兄弟以上半季冠軍及全年勝率第一之姿迎戰統一獅，首場10月31日在台中洲際棒球場開戰。

日職／陳偉殷悲情完投敗 先發三戰「援護率」僅0.82

台灣左投陳偉殷昨晚隊軟銀隊先發投8局、失兩分，但等不到隊友火力支援，以0：2吞下完投敗，他自責有兩球失投導致失分，「這是...

日職／王柏融重返一軍 替補上場吞K

日職火腿隊今天進行2上2下的升降調度，將昨天開始隨隊的王柏融拉上一軍，同行的還有投手望月大希，另外投手金子弌大、捕手郡拓...

日職／羅德打線熄火監督道歉 陳偉殷自責失投

台灣左投陳偉殷加盟羅德隊後，加上今天對軟銀隊8局失2分的完投敗，3場先發結果是0勝2敗，悲情指數有多高？就連監督井口資仁...

日職／羅德遭軟銀完封 陳偉殷8局完投悲情吞敗

轉戰日職羅德隊後，台灣左投陳偉殷今天第三次登板先發，球速一場比一場快，對上剛拿下太平洋聯盟優勝的軟銀隊，首局就飆出151...

日職／陳偉殷先發對軟銀 投8局退場隊友無援護0:2吞敗

比賽線上直播 比賽攻守數據 【陳偉殷投球表現】 ●一局下：羅德一局上先攻未得分，陳偉殷一局下面對軟銀第一棒周東佑京，擊出中外野飛球接殺；二棒川島慶三，三振出局；三棒柳田悠岐，擊出內野

女棒聯賽／龔榮堂支持成軍 國體大非科班生驗收成果

國立體育大學女子棒球隊2004年在總教練龔榮堂支持下成軍，雖歷經4次重組，目前在校友帶領下仍維持運作，面對第一屆聯賽到來，教練江宜玲表示，希望學生能把平時在學校練習的成果展現出來，聯賽算是驗收，不足的地方能再改進。

中職／猛獅已醒士氣如虹 兄弟難脫亞軍宿命

中華職棒下半季結束前，富邦、統一及中信戰績膠著，然而獅隊在最後兩場賽事連續擊敗今年最強的兩位洋投索沙及德保拉，順利拋下彩帶進軍台灣大賽。他們將面對以逸待勞的兄弟，這將是繼2009年來，再一次的獅vs.

中職／台灣大賽獅象爭冠 恐無土投先發空間

中職總冠軍賽周6開打，統一獅與中信兄弟隊相隔11年再度爭霸，兩隊洋投戰力強悍、陣容整齊，前3戰可能全數上演洋投對決，甚至...

熱門新聞

日職／羅德打線熄火監督道歉 陳偉殷自責失投

NBA／網友巧遇訓練中湯普森 林書豪也在比賽鬥牛行列

日職／陳偉殷先發對軟銀 投8局退場隊友無援護0:2吞敗

日職／羅德遭軟銀完封 陳偉殷8局完投悲情吞敗

光芒換下史奈爾有理 錯的是換上不對的投手

MLB／向史奈爾脫帽致敬 席格：看到他退場振奮了我們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。