中職／2017年後再交手 獅象陣容都有變

中華職棒總冠軍賽將在10月31日開打，上半季冠軍中信兄弟隊與下半季冠軍統一獅隊爭霸，兩支元老球隊在總冠軍賽史上第5度交手，若放寬到季後賽，最近一次則是2017年季後挑戰賽，相隔2年再碰頭，兩隊陣容都有變動。

總冠軍賽首次上演獅象大戰是在1993年，當時兄弟象總教練山根俊英施展投手調度的「魔術秀」，派出奇兵先發外，將王牌投手陳義信利用到最大限度，1場先發、2場後援，拿下1勝、2次救援成功，以4勝2敗擊敗獅隊。

接下來三次交手，兩隊都打滿7場，2001年總冠軍賽由兄弟以4勝3敗帶走勝利，也開啟第二次的三連霸王朝，2007、2008年連續兩年對決，都由獅隊拿下第7戰勝利，也完成隊史首次三連霸。

獅象最近一次在季後賽碰頭則是2017年的挑戰賽，當時的獅隊投手林岳平、捕手高志綱，象隊內野手陳江和，如今改以教練身分參戰，季後賽菜鳥蘇智傑、陳傑憲、陳韻文、岳東華已成兩隊主力。

2017年獅隊僅在第2戰搶下一勝，當時中繼的陳韻文拿下勝投，3安打、3打點的陳鏞基獲選MVP，帶走勝利的象隊，打線中張志豪、周思齊打擊率都在5成以上，張志豪14打數敲出9安、8分打點，周思齊則是14打數7安打、3分打點。