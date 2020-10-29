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日職／陽岱鋼宋家豪二軍同場出賽 呂彥青挨轟2分砲

中央社 / 台北29日電
陽岱鋼二軍出賽。 擷圖自巨人隊官方推特
陽岱鋼二軍出賽。 擷圖自巨人隊官方推特

日本職業棒球台灣選手陽岱鋼及宋家豪今天在二軍同場出賽，但沒對決，宋家豪投1局被敲1支安打，無失分；陽岱鋼3打數無安打；另一場阪神虎隊左投呂彥青投1局遭轟2分砲。

讀賣巨人隊陽岱鋼與東北樂天金鷲隊宋家豪同場出賽，樂天原本0比4落後，但7局上一口氣攻下7分，打了12個人次，出現7支安打，其中耀飛轟滿貫全壘打。

宋家豪於8局下、樂天7比4領先時上場，1出局後被伊藤海斗敲安打，但接下來讓連2棒都擊出滾地球出局，總計用18球投1局無失分，本季在二軍出賽5場，防禦率還是0。

陽岱鋼擔任巨人第5棒、先發守中外野，第1、3局都遭三振，第5局擊出二壘方向滾地球出局，隨後被換下場，總計3打數沒安打，目前在二軍打擊率3成41；樂天二軍最終以7比4擊敗巨人二軍。

阪神二軍與中日龍隊二軍賽事，呂彥青在7局上、阪神以5比1領先情況下登板中繼，1出局後投保送，接著用滾地球製造第2個出局數，但被下一棒三俁大樹轟出左外野方向2分砲，之後再三振石垣雅海。

總計呂彥青用16球投1局，失2分，本季目前在二軍出賽16場，拿下1勝4敗，防禦率3.15；阪神7局下再攻下2分，雖然石垣雅海9局上轟2分全壘打，最終阪神還是以7比5擊敗中日。

阪神虎 樂天金鷲

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