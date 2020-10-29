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日職／9年前被陳偉殷偷心 栗原陵矢對決開轟有不同意義
軟銀隊栗原陵矢昨天在第5局從羅德隊台灣左投陳偉殷手中轟出陽春砲，幫球隊打回第一分，也是個人本季第15轟，這個打席對24歲的栗原陵矢有不同意義，因為陳偉殷是在9年前奪走他的心的男人。
昨天兩隊上演投手戰，千賀滉大繳出8局、128球，無失分的好投，與森唯斗聯手完封羅德打線，也讓陳偉殷以8局、101球，失2分的成績吞下敗投。
其中5局下，栗原陵矢掌握到陳偉殷失投的滑球開轟，打破了0：0的僵局，賽後栗原透露，「陳偉殷是我第一次職棒時見過的投手，當時心想，原來職棒有這麼厲害的投手啊」。
2011年，作為15歲慶生活動的一環，栗原陵矢被帶去名古屋巨蛋觀看職棒比賽，當時陳偉殷還是披著中日龍隊的球衣上場投球。
結果9年後，兩人同以職棒選手的身分在場上對決，栗原說：「光站在打擊區就很興奮，想著他會投怎麼樣的球呢？球通過本壘板時威力很強，變化球很晚才開始變化也讓我驚訝」。
兩人總計3打席的對決，栗原在第1打席被三振，第2打席開轟，第3打席敲出滾地出局，軟銀隊監督工藤公康也認為，第1打席是最難應付的，但看過球路後，就能思考如何應付。
栗原有點時間沒敲安打，這支全壘打讓他增添信心，不過第3打席又被陳偉殷解決，他說：「畢竟是去過大聯盟的投手，我也了解自己的水準在哪，還要繼續往上邁進」。
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