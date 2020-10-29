女棒聯賽／御聖33人報名最多 盼科班傳承非科班球員

台北御聖HighMatch女子棒球隊在本屆聯賽報名33人，成為最多人參賽的隊伍，總教練王證僑表示，球員可以彈性出賽，藉此磨練較少經驗的選手，不會給他們太大壓力。

御聖在今年全國女子棒球錦標賽分成科班、非科班兩隊球員參賽大豐收，非科班選手以御聖之名出征獲得第五名，科班生則報名億昌榮獲亞軍，聯賽再度合體，33人大名單因應各週賽事調整，重點在於打好內容。

王總指出，打線完整是御聖優勢，經過全國賽洗禮，兩隊進步多，大家都打得到球，接著打聯賽希望科班選手能帶領非科班生傳承下去，為未來換血慢慢做準備，「像林倍菁、林曉彤、蔡雅羚、蘇詩媚、周沛璇這些科班選手如果能帶起來的話，會發揮影響力。」

王證僑點名幾名非科班球員可望未來能成主力，像是在全國賽表現不俗的魏筱芸、吳佩珊、陳羿茜幾人有潛力，「魏筱芸有左投優勢，吳佩珊投得不錯，陳羿茜守游擊動作順暢，只是細膩度跟觀念要再加強」，至於高欣怡則是守備、打擊進步多，去年協會盃跟今年全國賽在內外野都展現守備美技，而還在念大學的余品萱則是重砲手，有望站穩指定打擊位置。

「其實非科班選手反而在練球時會積極參與，她們想要表現得跟男生一樣，證明女生也能打棒球」，王證僑說道，首次舉辦聯賽是好事，能讓女棒慢慢被大家看到，增加曝光度，才有更多人投入發展。