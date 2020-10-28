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日職／羅德遭軟銀完封 陳偉殷8局完投悲情吞敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷吞下本季第二敗。 擷圖自畫面
陳偉殷吞下本季第二敗。 擷圖自畫面

轉戰日職羅德隊後，台灣左投陳偉殷今天第三次登板先發，球速一場比一場快，對上剛拿下太平洋聯盟優勝的軟銀隊，首局就飆出151公里速球，不過8局失2分的結果，卻因羅德隊以0：2遭完封，陳偉殷悲情吞敗。

陳偉殷1局下登板，面對川島慶三的第一球投到150公里，亮起紅字，最終投出三振，面對柳田悠岐的打席雖被敲出內野安打，但也投出151公里速球，刷新個人最速；前兩場陳偉殷最快球速分別是144公里、147公里。

5局下陳偉殷失守，面對栗原陵矢的一顆偏高、130公里滑球，被敲出右外野陽春砲；7局下陳偉殷開局就被賈西亞（Yurisbel Gracial）敲出二壘打，2出局、跑者因犧牲打推進上三壘的狀況下，又被松田宣浩敲安，再失1分。

羅德隊打線全場敲出5支安打、3次四壞保送，都比軟銀隊多，不過第1、3、8局攻上得點圈，都無功而返，被軟銀隊先發投手千賀滉大、後援投手森唯斗聯手完封。

陳偉殷今天總計用101球，投8局，用球數、投球局數都是重返日職以來的新高，失2分，被敲出4支安打，另有3次三振、1次四壞保送，連三場優質先發等不到分數支援。

陳偉殷前兩場先發分別是14日對樂天隊6局失2分、21日對西武隊6局失1分，三場先發、共20局投球中，隊友只幫忙打下1分。

3局下陳偉殷意外參與紀錄，2出局後讓周東佑京因野手選擇上壘，雖然陳偉殷抓到他的盜壘，傳往一壘牽制，不過周東仍在一壘手傳往二壘前抵達壘包，連續11場個人出賽都有盜壘成功，追平1971、74年福本豊締造的日職紀錄。

另外今天重返一軍的日本火腿隊台灣好手王柏融，於今天客場對歐力士比賽中，八局上替補上場，結果吞下三振，終場火腿0:1落敗。

陳偉殷 羅德

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