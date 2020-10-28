日職／陳偉殷先發對軟銀 一局被敲一安未失分

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比賽攻守數據

【陳偉殷投球表現】

●一局下：羅德一局上先攻未得分，陳偉殷一局下面對軟銀第一棒周東佑京，擊出中外野飛球接殺；二棒川島慶三，三振出局；三棒柳田悠岐，擊出內野安打上一壘；四棒洋將賈西亞((Yurisbel Gracia)，中外野高飛球出局，結束這半局。

【賽前報導】

羅德隊台灣左投陳偉殷今天再次先發登板，繼續挑戰本季首勝，對手軟銀隊昨天取得洋聯優勝，陳偉殷仍將強碰軟銀王牌千賀滉大。

陳偉殷回歸日職後的前兩場出賽，都是6局優質先發，但他也一併封鎖自家打線，隊友在這兩場全場都僅攻下1分，陳偉殷目前勝場還未開張，吞下1敗，防禦率只有2.25。

羅德昨天１：５敗給軟銀，讓軟銀封王魔術數字歸零，不過，排名第二的羅德，仍需全力爭取太平洋聯盟季後賽（前兩名）資格，目前僅領先排名第三的西武僅２兩場勝差。。

軟銀先發投手千賀滉大本季先發16場，拿下9勝6敗、防禦率2.49，再1勝就將連五年完成10勝球季。