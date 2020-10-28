日職／「大王」回來了 王柏融升上一軍

日職火腿隊今天進行2上2下的升降調度，將昨天開始隨隊的王柏融拉上一軍，同行的還有投手望月大希，另外投手金子弌大、捕手郡拓也則下放二軍，最快今晚5點對歐力士隊的比賽就可出賽。

王柏融在10月10日時，因手肘不適遭下放二軍，25日首度在二軍出賽，就轟出3分砲，總計2打數1安打，另有1次四壞保送，本季在二軍的打擊率為6成67。

昨天已有日本媒體指出，王柏融從二軍回歸，賽前跟隨一軍練習，不過昨天的球員異動中，並未出現王柏融的名字，而是在今天將他拉上一軍。

王柏融本季在一軍出賽47場，79打數敲出17支安打，包含4支二壘安打以及1發全壘打，打擊率2成15，火腿隊本季還剩下10場比賽，其中6場對歐力士、3場對西武、1場對羅德隊，就看王柏融是否能再推進數據。