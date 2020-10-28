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女棒聯賽／龔榮堂支持成軍 國體大非科班生驗收成果

聯合新聞網 / 智林體育台提供
國立體育大學女子棒球隊2004年在總教練龔榮堂支持下成軍。 國立體育大學女子棒球隊提供。
國立體育大學女子棒球隊2004年在總教練龔榮堂支持下成軍。 國立體育大學女子棒球隊提供。

國立體育大學女子棒球隊2004年在總教練龔榮堂支持下成軍，雖歷經4次重組，目前在校友帶領下仍維持運作，面對第一屆聯賽到來，教練江宜玲表示，希望學生能把平時在學校練習的成果展現出來，聯賽算是驗收，不足的地方能再改進。

國體大成員以在校生為主，加上部分畢業生，雖非科班生，但球員橫跨足球、飛盤、排球、羽球等其他項目，也有不錯的運動能力，招收棒球隊沒有門檻，從零開始，只要有興趣的學生都能加入。

當初成軍的第一批成員由龔榮堂親自指導，江宜玲就是其中一人，她直呼自己相當幸運，儘管現在龔榮堂因系上公務繁忙無法參與，仍會提供校內資源，包括場地使用以及甲組球員指導，成為女棒隊最佳後盾。

國體大這次報名聯賽21人，但實際還是得看成員出席狀況，江宜玲坦言，學生假日要實習、打工，很難全員到齊，像9月底剛打完的全國女棒賽也僅以13人出席，更曾經只有10人出賽，難免影響戰力，而她自己就是教練兼球員，守備位置涵蓋內外野、投捕手，球隊缺哪個位置就要去補上，堪稱最佳工具人。

投手戰力是國體大較突出的一部分，除了江宜玲，研究所四年級的何品萱是主戰投手，自大一就由江宜玲指導成長，控球能力還不錯，已可完投一場比賽，體能上沒有問題，至於隊長翁瑋阡也能登板，好球率高，但二壘位置需要她，仍會以野手為主。

國體大一年常態報名大專盃、全國女棒賽兩個盃賽，比賽較少，江宜玲說，聯賽提供機會，不過因應長期以及有時候一天兩場賽事，在體力負荷上仍要注意，加上限時兩小時，都是全新體驗。

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