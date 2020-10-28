中職／猛獅已醒士氣如虹 兄弟難脫亞軍宿命

中華職棒下半季結束前，富邦、統一及中信戰績膠著，然而獅隊在最後兩場賽事連續擊敗今年最強的兩位洋投索沙及德保拉，順利拋下彩帶進軍台灣大賽。他們將面對以逸待勞的兄弟，這將是繼2009年來，再一次的獅vs.兄弟之戰。不過相隔超過10年，兩隊早已人事皆非，統一獅期間更替六位總教練，兄弟更是轉賣給中信集團。

中信兄弟在休賽季時就展現出奪冠企圖心，先找來新秀投手養成效果被讚譽有加的王建民，並聘請德保拉(José De Paula)、羅傑斯(Esmil Rogers)及米蘭達(Ariel Miranda)三位都具美國大聯盟資歷的外援，他們順利在上半季以超過6成勝率拋下彩帶。統一獅隊雖上半季積弱不振，但下半季靠著洋將全面換新，找來泰迪(Teddy Stankiewicz)、布雷克(Brock Dykxhoorn)及猛威爾(Tim Melville)，加上外野三帥意外竄出，打出一番新氣象後逆勢封王。

今年中信兄弟與統一獅對戰40場，中信取得22勝1和17敗，但其中16勝是來自於上半球季，一度取得11連勝。然而下半季統一完全翻轉劣勢，拿下13場勝利，尤其季末爭奪季冠軍時，獅隊拿下最後3連勝，加上又是最終戰封王，整體氣勢上反倒居於上風。

在投手群方面，中信上述的三大洋投，今年對上統一22場賽事，拿下10勝5敗，防禦率僅2.67，被打擊率僅0.227。獅隊打線最恐怖的林安可、蘇智傑、郭阜林等重砲，都無法從他們手中轟出全壘打，有效讓獅隊打線熄火。獅隊泰迪目前面對黃衫軍仍是完璧之身，3場賽事17.2局尚未丟分，是表現最好的一員。連同其他兩位洋投，獅隊的外援對戰防禦率2.85，被打擊率0.188，都是水準之上。

中信有強投德保拉(右)，但統一也有不錯的泰迪(左)，兄弟原本有的洋將優勢，碰到獅隊同樣不弱的外援群，幾乎佔不到便宜。 聯合報系資料照片

雙方洋將都頗具水準，戰線勢必就會延長，本土投手所負擔的第四號先發及牛棚，反而成為重點。中信預料由黃恩賜先發，他今年出戰獅隊被打擊率0.266；統一則尚未確定是潘威倫、江辰晏或施子謙，主要原因他們都敗多勝少，而且被打擊率都破3成。若要說牛棚，卻又是獅隊佔上風，李振昌今年對獅隊時好時壞，統一則除了陳韻文外，還隱藏一位林其緯，他今年遭遇黃衫軍的防禦率只有0.67。

打擊方面，獅隊主力打者林安可及蘇智傑，出戰中信兄弟時表現不如對其他兩隊優異。不過獅隊打線擅長團體戰，打擊教練劉育辰常針對不同狀況調整球員，造就獅隊成為最會得分的球隊。雖然在對戰得分方面，中信得到272分，遠優於統一的215分，但兄弟其中有175分來自於上半季，下半季卻只得到97分；獅隊則為相差不大的104分及111分，顯示統一打線不受下半季用球恢復係數下修、及主力打者對戰成績不佳影響。

獅隊打擊教練劉育辰常會視對手狀況給予自家打者不同的攻擊策略，讓獅隊成為最會得分的球隊。 聯合報系資料照片

中信打線的狀況就相對尷尬，他們下半季明顯火力衰退，蘇緯達、吳東融及江坤宇都有點後繼無力，老將張志豪及林智勝又受傷缺陣。雖然周思齊、詹子賢及許基宏還是相當可靠，但已無法一棒擊沉對手，加上打擊又不容易串連的情況，得分相對就會下滑，這是他們下半季打擊的窘境，目前尚未看到解方。

周思齊(右)能夠帶動兄弟的打線，但隊友低潮、傷兵接連不斷，加上團隊全壘打減少，恐怕是獨木難撐大局。 聯合報系資料照片

中信兄弟今年不用再度碰到死對頭桃猿隊，但是他們面臨年輕力壯、氣勢最旺的統一獅隊還是一樣不好打。中信的超強洋投群面對統一並沒有太多優勢，本土投手方面，四號先發較優，牛棚則是獅隊較為出色。獅子軍打線不一定兇猛，搶分卻是第一，兄弟強攻打線恐怕也難以對抗。雙方因為洋投打頭陣的強況下，可能會苦戰到第6至7場，但無論投、打，甚至氣勢都是統一獅相對突出，應能以4勝3敗脫穎而出，中信兄弟恐怕仍難擺脫亞軍宿命。

總冠軍賽結果預測：統一獅 4:3 中信兄弟