影／巨人少棒50年 國內最美、最完善球場迎球賽

台南市巨人盃全國少棒錦標賽今天下午揭幕，共有13縣市40支隊伍與賽，來自各縣市的勁旅盡出，精彩可期。今年是巨人少棒50周年紀念，市長黃偉哲也和與會來賓切蛋糕，慶祝生日快樂。

巨人少棒50年前參加美國威廉波特世界少棒賽，獲得冠軍，今年的巨人盃少棒賽也邁入第11屆，並在去年剛完工的亞太國際棒球訓練中心少棒主球場、副球場舉行，格外有意義。

教育局長鄭新輝表示，去年WBSC世界棒壘總會U12世界盃棒球錦標賽就在少棒主球場舉行，當時草地還未完成，今年已綠草如茵，更為漂亮，也是國內最漂亮、設備最完善的少棒球場。

黃偉哲表示，舉辦巨人盃少棒賽目的，是期待巨人的精神能傳承下去，讓台灣棒球可長可久，愈來愈發光發熱，並且發揮巨人精神，打出好成績。