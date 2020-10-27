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影／巨人少棒50年 國內最美、最完善球場迎球賽

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今舉辦巨人盃全國少棒錦標賽，吸引40支隊伍與賽。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今舉辦巨人盃全國少棒錦標賽，吸引40支隊伍與賽。記者鄭惠仁／攝影

台南市巨人盃全國少棒錦標賽今天下午揭幕，共有13縣市40支隊伍與賽，來自各縣市的勁旅盡出，精彩可期。今年是巨人少棒50周年紀念，市長黃偉哲也和與會來賓切蛋糕，慶祝生日快樂。

巨人少棒50年前參加美國威廉波特世界少棒賽，獲得冠軍，今年的巨人盃少棒賽也邁入第11屆，並在去年剛完工的亞太國際棒球訓練中心少棒主球場、副球場舉行，格外有意義。

教育局長鄭新輝表示，去年WBSC世界棒壘總會U12世界盃棒球錦標賽就在少棒主球場舉行，當時草地還未完成，今年已綠草如茵，更為漂亮，也是國內最漂亮、設備最完善的少棒球場。

黃偉哲表示，舉辦巨人盃少棒賽目的，是期待巨人的精神能傳承下去，讓台灣棒球可長可久，愈來愈發光發熱，並且發揮巨人精神，打出好成績。

今年巨人盃少棒錦標賽共有40支隊伍600多人參加，台北福林、桃園龜山、中平、台中力行、忠孝國小等強隊都與賽；去年前3名分別為福林、嘉義縣和興、力行國小。

巨人盃全國少棒錦標賽，首度在亞太國際棒球訓練中心舉行。記者鄭惠仁／攝影
巨人盃全國少棒錦標賽，首度在亞太國際棒球訓練中心舉行。記者鄭惠仁／攝影
台南巨人少棒今年50周年，市長黃偉哲切蛋糕慶祝。記者鄭惠仁／攝影
台南巨人少棒今年50周年，市長黃偉哲切蛋糕慶祝。記者鄭惠仁／攝影

巨人 棒球

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