日職／陳偉殷28日先發 強碰軟銀王牌千賀滉大

羅德隊台灣左投陳偉殷明天再次先發登板，繼續挑戰本季首勝，對手軟銀隊的太平洋聯盟封王魔術數字只剩Ｍ2，最快今天就將取得洋聯優勝，陳偉殷明天將強碰軟銀王牌千賀滉大。

陳偉殷回歸日職後的前兩場出賽，都是6局優質先發，但他也一併封鎖自家打線，隊友在這兩場全場都僅攻下1分，陳偉殷目前勝場還未開張，吞下1敗，防禦率只有2.25。

羅德近期戰績慘跌，尤其上周吞下1勝5敗，雖仍是洋聯第二，但落後軟銀已達9.5場勝差，軟銀封王魔術數字只剩M2，今天起兩隊正面交鋒，軟銀只要贏下1場，就能讓魔術數字歸零，首戰由和田毅遭遇石川步，明天則由千賀滉大對上陳偉殷。

陳偉殷明天要繼續尋求本季首勝，依然有難關要過，千賀滉大本季先發16場，拿下9勝6敗、防禦率2.49，再1勝就將連五年完成10勝球季。