中職／挺兄弟 盧秀燕穿兄弟球衣出席市政會議

台中市政府行動市政會議今天在北屯舉行，市長盧秀燕身穿中信兄弟球衣向當地里長、市民宣布多項好消息， 包括中央公園預計12月6日開幕，將邀請紙風車進行開幕演出，以及針對北屯國民運動中心案，預計追加1.3億元興建停車場，將送議會審議。盧秀燕強調，北屯人口多，建設需求也多，市府預計執行達92案的工程建設，總經費達73億2000多萬元，盼促進地方發展更完善。

盧秀燕指出，中職總冠軍賽將在北屯洲際棒球場登場，由台中地主隊中信兄弟對上統一獅，今日出席在北屯舉辦的市政會議，特地穿上中信兄弟球衣。

她表示，今年受到疫情影響，許多賽事延後或暫停，但台中今年成功舉辦世界職棒首戰，更是全球首發第一場職業運動賽事，獲得國際大力肯定與詳加報導，這是大家努力防疫的成果，她今天親自穿上地主隊球衣，就是要替球員加油，希望兄弟旗開得勝、奪得冠軍。

盧秀燕表示，市府投注在北屯的總經費達73億2000多萬元，其中超過百萬元經費的工程案有92案，77案正在執行中，未來會再推動15案，許多案子是當地市議員、里長發覺並提報，由市府負責執行，這是大家共同的努力。

她也說明，除了今年底即將完工的捷運綠線，歷經3位市長推動的「中央公園」，預計12月6日舉行開幕典禮，將邀請紙風車進行開幕演出；巨蛋投入65億元興建，將由日本知名建築師隈研吾設計，預計111年開工。此外，北屯人口多，市府將在北屯區公所對面建設一座國民運動中心，預計要追加1.3億元建設停車場及停管處的辦公空間，將送議會審議。

周六將登場的中職總冠軍賽，象獅大戰時隔11年交手，兄弟四場洲際主場賽事日期為第一戰10月31日、第二戰11月1日、第六戰11月7日和第7戰11月8日，台中市運動局歡迎球迷到場為球員加油打氣。