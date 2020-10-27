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日職／「陳陳連線」斷線 陳冠宇生日前夕被降二軍

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
效力羅德隊的旅日左投陳冠宇今天遭降下二軍。 擷圖自畫面
效力羅德隊的旅日左投陳冠宇今天遭降下二軍。 擷圖自畫面

再兩天就要度過30歲生日，效力羅德隊的旅日左投陳冠宇今天遭降下二軍，最快要到11月6日才能重返一軍，例行賽季已近尾聲，這也代表今年可能難有機會看到陳冠宇與陳偉殷的「陳陳連線」。

陳冠宇本季在一軍出賽19場，累積19.2局、責失7分，防禦率3.20，陳偉殷加盟羅德後先發兩場，還沒機會與陳冠宇同場出賽，今天先確定陳冠宇離開一軍名單。

今天降下二軍的選手，要到11月6日才能回歸，而羅德在11月6日後只剩3場補賽要打。

此外，王柏融在10月10日因右手肘不適下放二軍，今天也現身日本火腿一軍陣營，雖未出現在今天的異動名單內，但可能在近日回歸。

這是王柏融本季第二度二軍之旅，養傷兩周，直到25日於二軍恢復出賽，擔任先發第一棒、左外野手，敲出三分砲，今天已被召回一軍練球。

陳冠宇 羅德 王柏融

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