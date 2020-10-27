女棒聯賽／先鋒首成軍有歷史意義 全員非科班投手優勢

成立於2001年8月11日的台北先鋒是第一支社會女子棒球隊，具有歷史性的意義，即將迎接第一屆聯賽，總教練汪世忠認為這是正向發展，是女子棒球滿好的進程。

先鋒由一群愛好棒球的女孩在網站上相約練球後正式成立，歷經20個年頭，成員從大學生到媽媽都有，橫跨20到40歲世代，全部都是非科班球員，汪世忠開玩笑說，「如果頂新接棒未來是女棒隊的洋基，我們應該只能算是光芒還是馬林魚那種小市場球隊吧！」

台北先鋒是台灣第一支社會女子棒球隊。 台北先鋒女子棒球隊粉絲頁提供

先鋒投手戰力是最大優勢，守備穩定，打擊則是需要再加強，韋靜吟、廖淯琳、楊宜柔是教頭點名的三名主力投手，具有年輕、心臟大顆的特色，能幫助守備穩定軍心，目前在職進修的韋靜吟球速不錯、變化球路多，在海巡署上班的廖淯琳也有一定球速，至於楊宜柔則是側投偏四分之三投法，讓打者較難抓節奏。

女棒發展20年才舉辦首屆聯賽，汪總坦言「等很久」，「其實在2003、2004年就有討論過，但那時發展受限，多以邀請賽方式進行，現在資源好一些，也較有曝光度」，他提到，過去女棒都是短期盃賽，成績優先考量，資歷淺的選手容易被壓縮，聯賽這種例行賽場次多，不需要9人從頭打到尾，體力上可以調節，且主辦單位以區域性方式安排出賽，不用讓球隊南北部兩邊跑，節省成本貼心安排。