中職／上半季都非主戰捕手 林祐樂、陳家駒決戰本壘板

統一獅與中信兄弟隊決戰總冠軍賽，屆時扮演場上指揮官的兩隊主戰捕手，都不是在上半季扛下多數場次先發的人選，林祐樂和陳家駒都在7月後脫穎而出，下半季出賽量暴增，現在要在總冠軍賽為球隊守護本壘板。

獅隊上半季由陳重羽擔任先發捕手32場，林祐樂則是24場，兄弟上半季則以高宇杰先發蹲捕35場為最多，陳家駒多數時間待在二軍，只在一軍先發蹲了6場。

然而下半季情況反轉，陳家駒先發蹲捕40場，林祐樂更是驚人的51場、守備局數419.2局，下半季出賽量居全聯盟所有捕手之冠。

林祐樂聽到自己下半季先發蹲捕51場，反問「有到那麼多場喔？」他坦言會有累的時候，「7、8月時最累，天氣熱，加上8月幾乎都在外地比賽，身心靈都覺得很累，熱的時候在蹲真的會覺得頭暈暈的，加上戰績又在前段班，每個禮拜的壓力一定會有。」

「最累的時候已經過去了，蹲到現在，反而覺得是輕鬆的。」林祐樂表示，打到球季尾聲時，面對場場關鍵的戰局，「腎上線素上來，反而不會感覺到疲憊，而是有種享受在其中的感覺。」

關鍵戰役的經驗值持續累積，林祐樂心有領略，「球是圓的，你無法預知球賽會怎樣，就是盡力，把可以做的事情做好，在這種狀況下要更穩定。」

陳家駒則在今年重新證明自己的價值，去年未在一軍留下出賽紀錄，今年開季時的定位也僅是3號捕手，在隊友高宇杰本季表現低迷的情況下，他把握住機會，打擊偶有佳作，更重要的是引導投手的功力備受肯定，阻殺率也繳出4成85的高檔表現，成功翻身躍居主戰捕手。