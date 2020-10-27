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中職／獅迷看過來 獅隊公布總冠軍賽主場售票資訊
中職總冠軍賽本周六起展開，由統一獅與中信兄弟隊爭霸，獅隊今天公布主場售票資訊，邀請獅迷進場創造「橘海」，力挺球隊爭取隊史第10座總冠軍金盃。
獅隊主場賽事為11月2日到4日的第三到第五戰，看台應援將實施全獅主場，而客隊應援維持例行賽三壘Ｎ區。
台南球場預售票將於周三中午12點全台統一超商ibon售票系統正式開賣，28日12點到30日11點59分，將開放2020年統一獅VIP會員及兆豐統一獅聯名卡卡友優先購票，凡輸入會員卡背面認證碼及聯名卡後八碼，即可優先購票，每張卡每場賽事限購四張，一般售票將於30日12點正式開賣。
2020年統一獅總冠軍系列戰口號為「猛獅出擊 FIGHTEAM」，總教練林岳平搭配首席教練高志綱帶領球隊，球員、球迷齊心作戰帶領獅隊拚戰，主場賽事也準備猛獅出擊FIGHTEAM應援毛巾、應援旗幟及猛獅出擊扇子，三樣好康贈品排隊一次換齊，凡持當日賽事門票均可現場排隊兌換，每場限量6000份，限量贈送，送完為止。
此外，不僅所有兆豐統一獅聯名卡友享優先購票，兆豐銀行也推出3大「猛獅總冠軍應援」系列活動，包括猜中勝分獎萬元、總冠軍戰最高10% OP回饋、現場再送乾洗手組，展現銀行與贊助球團密不可分的合作默契，同時也能善盡企業社會責任，力挺國球不遺餘力。
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