日職／樂天、阪神選中投打雙柱 一指3人去年來台

日職年度選秀於昨日進行，在幾家歡樂幾家愁後，羅德仍以超過6成的第一指名(含第二次以後)中籤率居12球團中的「神之手」，其次是8抽5中也超過6成的中日，其他10支球隊的中籤率則都未達5成，巨人及歐力士昨日再度失利後，中籤率雙雙低於1成，高中籤率或許代表球隊在選秀會當天的運勢不錯，但狂喜的情緒也僅限於當時，選到想要的球員後，之後的養成才是重點。

先來看看中籤率超過6成的羅德，羅德是最喜歡參加抽籤大會的一支球隊，過去10年有9年在第一指名跟其他隊競爭，其中有5年都在第一次抽籤就抽中，另外4次也在第二次(外一指)順利中籤，最讓人印象深刻的當然就是去年抽中被譽為令和怪物的佐佐木朗希，雖然中籤率高，但綜觀這10年抽中的球員，真正對戰力有穩定貢獻的卻只有石川歩及松永昂大兩人，但松永今年因身體狀況不佳只出賽5場，另外10年的伊志嶺翔大及11年的藤岡貴裕已不在隊上，15、16年的平沢大河及佐佐木千隼這幾年還沒打出成績，17年的安田尚憲雖然今年出賽場次大幅增加，從7月中也開始成為不動4棒，球隊培養意圖明顯，不過成績還有很大的進步空間，18年的藤原恭大10月升上一軍，反而打出超過3成打擊率的成績；今年在第一輪指名雖然第一次抽籤失利，但在第二次抽中，中籤率仍維持在6成5以上。

中日在過去10年也參與了7次，有4年在第一次抽籤就抽中，包括11年的高橋周平、16年的柳裕也、18年的根尾昂及19年的石川昂弥，15年則是在第二次抽籤抽到小笠原慎之介，這5次抽籤得到的球員中，高橋及柳兩人在這幾年開始對戰力有所貢獻，小笠原及根尾則尚未展現第一指名的價值，反倒是去年選進的高中生石川在今年就有上一軍的機會；而中日今年單吊在地高中生投手高橋宏斗成功，也讓中籤率繼續維持在6成25。

中日第一指名高橋宏斗(右)去年底來台打交流賽，筆者前往觀戰並合照。 福耳／攝影

昨日在兩大熱門球員的交涉權抽籤中獲勝的，分別是抽中佐藤輝明的阪神，以及抽中早川隆久的樂天，兩人都被4隊同時指名。

近畿大學的佐藤，曾拿下關西大學野球聯盟的全壘打王、打點王及MVP，是打跑守三拍子的好手，號稱是三壘的柳田悠岐，阪神歷年來的投手方面表現都還不錯，但攻擊及得分能力是無法爭冠的最大原因，擁有棒子的在地明星近藤正是所需的即戰力，有望成為阪神未來的攻擊及奪冠的支柱。

從高中時代就備受關注的早川，在早稻田大學時的最快球速可以來到155公里，也會投卡特球、滑球、變速球及曲球等多種變化球，是當今這屆選秀會上的大學第一強投，樂天與阪神恰好相反，得分是洋聯最多，不過陣中雖有則本昂大、涌井秀章及岸孝之等強投，團隊防禦率卻是倒數第2，先發投手輪值迫切需要新血加入，今年選秀抽中大學即戰力早川，對未來戰力有很大的幫助，而在前4輪都是選投手，針對球隊的缺點做了確實的補強。

廣島第一輪單獨指名去年曾來台打冬盟的栗林良吏。 擷圖自TOYOTA自動車球隊官方網站

12球團的第一指名球員中，有3人在去年底曾來過台灣，分別是代表日本社會人球隊，來台參加冬季聯盟的投手栗林良吏，隨慶應義塾大學來台打交流賽的投手木澤尚文，以及被選進愛知聯隊同樣跟台灣高中球隊打交流賽的投手高橋宏斗，套句鄉民的話，這也算是另類的冬盟之光或者來台就是神吧。