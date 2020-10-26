中職／門票搶起來 兄弟公布總冠軍賽售票時程
中信兄弟隊今年以上半季冠軍及全年勝率第一之姿進軍台灣大賽，延續今年度口號「CHASE」永不放棄、追求勝利的兄弟精神，繼續於台灣大賽中「CHASE CHAMPION！」並將今年選手們賽前凝聚彼此力量的「象圈圈」化為冠軍賽口號「B 圈PION」，球團今天也公布總冠軍賽售票辦法。
兄弟將於總冠軍賽對戰統一獅隊，「傳統好戲」象獅大戰時隔11年中交手，將於本周六在洲際棒球場點燃戰火，兄弟四場洲際主場賽事日期為第一戰10月31日、第二戰11月1日、第六戰11月7日和第7戰11月8日。
主場賽事門票將於10月27日12點30分開放2020洲際季票會員優先購票，10月27日晚上6點30分開放2020猛象會及艾樂粉會會員優先購票10月28日12點30開放2020親子象會員優先購票，以上會員皆為每人每場限購4張門票。
10月28日下午5點30分則開放中信兄弟聯名卡（需達消費門檻，資格由銀行發送簡訊）購票，每人每卡限購2張門票；10月29日中午12點30起全面開放售票，每筆訂單限購4張。
兄弟主場皆以「電子票券」入場，僅開放於「中信兄弟售票網」及「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台購票、取票，賽事現場售票口僅提供補票服務，僅收現金，欲購票的球迷朋友請提早註冊「中信兄弟售票網」會員，避免收不到「中信兄弟售票網」會員認證信件導致無法順利購票。屆時若已購票之場次無需進行，售票系統將自動退票。
票價部份為內野熱區1780元、內野一般區1580元、外野900元，不分全半票，優惠票僅販售身心障礙票，家庭席將不進行販售。憑內野門票進場時可兌換一份「B圈PION 冠軍套裝」，包含B圈PION 冠軍長T、冠軍應援提袋、冠軍口罩套及冠軍應援毛巾；憑外野門票進場則可兌換B圈PION 冠軍口罩套、冠軍應援毛巾各一份。
總冠軍賽維持防疫措施，現場量測體溫超過37.5度將不得入場，入場時需配戴口罩。持電子票券入場，請使用「票券轉贈」功能將票券分給
同行友人，一支手機一個QR code，孩童入場需家長陪同，因QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。進場需查驗附照片之證件，不需另外填寫資料。內野入場後均需按照購買之座位號碼入座，請勿任意變更座位，於座位上觀戰時不需配戴口罩；惟離開座位、排隊購物時仍須戴口罩，也請保持安全社交距離。
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