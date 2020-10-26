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亞洲11月瘋棒球 中職、韓職、日職列隊

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

亞洲棒球熱潮將席捲11月體壇！除了趕在11月前要打完的美職，亞洲各大職棒聯賽恰好都在11月陸續迎來季後賽，最先開打的是我國職棒，台灣大賽預計在本週末點燃戰火，由中信兄弟大戰統一獅，隨後是預計11月初準備季後賽的韓職，目前晉級名額的前5強都很穩，最後是預計11月下旬開打「日本一」的日職，2聯盟首名王位都坐很穩，很可能跟去年同個劇本：軟銀大戰讀賣。

台灣大賽：爪喵大戰

由於疫情攪局晚開季，各國棒壇以往都在10月就開打的季後賽皆順延，美職硬是趕在11月前打完季後賽，目前正在如火如荼進行著世界大賽，26日由道奇險勝光芒、取得聽牌，最快在28日就能封王。但其餘亞洲棒壇受矚目的季後賽都將在11月開打，彼此之間恰好有時間差，最快是本週末就要登場的中職「台灣大賽」，接著是韓職的季後挑戰賽，再來才是日職的「日本一」爭霸戰。

今年台灣大賽劇本遠離北台灣，是13年來北部首度無總冠軍賽，爭冠隊伍是主場在台中的中信兄弟與主場在台南的統一獅，也被暱稱為「爪喵大戰」，全年戰績居首的中信兄弟近6年5度殺進台灣大賽，但通通以亞軍飲恨，而統一則是睽違7年再度殺進台灣大賽。雙方將在本週末（31日）開始在中信兄弟的洲際主場開打，下週週中再轉戰台南球場，進行7戰4勝制系列賽。

韓職前5強很穩

亞洲棒壇另外2強的韓職、日職恰好接續點燃季後賽戰火，今年縮水季後賽場次的韓職預計在11月初打完各隊144場的例行賽，過往次輪以後的5戰3勝挑戰賽改為3戰2勝，但仍舊是開放5隊晉級的季後賽模式；至於日職則考慮到2聯盟球場問題，取消央聯的季後挑戰賽，直接由央聯冠軍搶下一張門票，洋聯也縮水為一輪的4戰3勝制（洋聯冠軍先拿一勝）的系列賽，勝者將與央聯冠軍在11月下旬打日本一爭奪戰。

韓職挑戰賽是以「冒泡賽」制度，戰績第5名先與第4名打首輪，勝者依次往上打，目前韓職前5強席次看來都很穩，NC恐龍以4場勝差暫居老大，後面依序是LG雙子、KT巫師、培證英雄、斗山熊，但後4強勝差都不大，老6的起亞虎要追上前5集團難度不小。

日本一去年劇本再現？

日職季後賽情勢目前也明朗一半，由於央聯沒有季後賽，領先第2名中日龍高達8場半勝差的讀賣巨人高機率鎖定一張日本一的門票，而競爭激烈的洋聯季後挑戰賽（或俗稱的高潮系列賽）也縮水剩一輪，目前看來洋聯龍頭高機率是尋求4連霸的軟銀，但次名還不穩，暫居次名的羅德與西武獅、樂天金鷲勝差不算大，但要在高潮系列賽突破先擁有一勝的軟銀都不容易，看起來日本一大戰很可能重回去年劇本，由洋聯軟銀對決央聯讀賣。

我國旅日好手還保有季後賽希望的剩3人，包含羅德隊雙強陳偉殷與陳冠宇，以及西武獅的吳念庭，效力於樂天金鷲的宋家豪日前才剛被下放二軍，而12強賽強投張奕雖然還在歐力士一軍，但球隊戰績慘澹，目前仍在洋聯墊底。

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中信兄弟 軟銀 西武獅

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