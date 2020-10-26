中職／沒退路一戰飆完封勝 猛威爾收10月MVP

中職10月單月MVP今天放榜，統一獅隊洋投猛威爾在沒有退路的一戰，面對富邦悍將隊投出9局完封勝，單月累積3勝0敗、防禦率0.43，收下投手MVP，打者則由中信兄弟隊許基宏獲獎，生涯第二度獲選單月MVP，已是相隔5年。

猛威爾加盟獅隊時，總教練林岳平掛保證「大碗」，他也在關鍵的10月展現價值，3場先發全勝，還包含在10月23日與悍將隊的背水一戰。

悍將隊贏球封王、輸球淘汰，由超強洋投索沙把關，猛威爾表現壓倒索沙，演出9局完封勝，率隊以2：0贏球，獅隊挺過沒有退路的一戰，才有接下來擊敗兄弟、取得下半季冠軍的機會。

獅隊10月打下8勝5敗，猛威爾貢獻3勝，在月MVP票選收到14票，擊敗悍將隊洋投邦威，今年也是連續4個月由洋投拿下月MVP，前三個月為德保拉、羅傑斯、索沙。

許基宏本季一軍出賽數105場為個人歷年新高，10月的14場出賽49打數繳出21支安打，包含3發全壘打，單月攻下11分打點，打擊率4成29，獲得11票青睞拿下10月打擊MVP，繼2015年7月後再次獲獎。