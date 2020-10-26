快訊

中共宣稱將制裁軍售台灣美商 專家研判美握有反制籌碼

一有尿意就跑廁所是錯的！泌尿專家3招教你保護膀胱

中職／兄弟是下剋上始祖 餅總魔術比美山根俊英？

聯合新聞網 / 加亮的直球宣言
山根俊英(右)是首支帶領球隊在總冠軍賽完成下剋上的總教練，今年換成統一獅挑戰中信兄弟，林岳平(左)能繼續演出下半季的神奇魔術嗎？ 聯合報系資料照片
山根俊英(右)是首支帶領球隊在總冠軍賽完成下剋上的總教練，今年換成統一獅挑戰中信兄弟，林岳平(左)能繼續演出下半季的神奇魔術嗎？ 聯合報系資料照片

統一獅隊在經過連日的浴血奮戰之後連過富邦、中信兄弟兩關，獲得中華職棒31年下半季冠軍，直闖台灣大賽。撲朔迷離的戰局以及季後賽、冠軍賽對戰組合也確定為中信兄弟對上統一獅。

中職總冠軍賽將上演「獅象爭霸」，為台灣大賽史上第5次，兩隊上一次對戰已經是11年前的2009年。當時獅象兩隊在2008、2009連兩年爭冠都打到最後的第七戰才分出勝負。這兩次都由獅隊勝出，過程充滿激情與話題性，包括洋投海克曼連兩年力投1、4、7戰蟬聯台灣大賽MVP、2008年林岳平在解決危機後的肢體動作引發場內場外衝突、獅象激戰17局之後王勝偉的致勝全壘打，至今都是膾炙人口的台灣大賽劇情。

獅象的第一次台灣大賽：1993年

因為時間點較接近加上話題滿點，因此這兩年的台灣大賽留給球迷們深刻印象。不過如果要論獅象爭霸，1993年台灣大賽兩軍史上第一次的對決經典度絕不遜色，也和今年有些歷史的巧合，值得回味。

1990、1991年的年度總冠軍分別由當年勝率第一的味全龍、統一獅拿下，1992年兄弟象包辦上下半季冠軍而直接得到金冠軍。1993年（ 職棒四年）則是史上第一個「下剋上」。1993年跟今年相同，也是兄弟先拿到上半季冠軍，下半季則輪到統一封王。不過跟今年不同的是全年戰績統一以2場勝差的差距擊敗兄弟居第一，而且獅隊下半季勝率高達0.674，領先兄弟高達5.5場勝差。因此無論就當時的整體戰力或是剛挾著下半季奪冠的氣勢，統一都是廣被各方看好可以問鼎年度總冠軍的球隊。

王漢在1993年寫下單季22勝的中職勝投紀錄，而且當年獅隊陣中還有謝長亨、阿Q、郭進興等強投，在總冠軍賽前奪冠呼聲極高。 聯合報系資料照片
王漢在1993年寫下單季22勝的中職勝投紀錄，而且當年獅隊陣中還有謝長亨、阿Q、郭進興等強投，在總冠軍賽前奪冠呼聲極高。 聯合報系資料照片

27年前 山根魔術演出下剋上

當時的統一獅坐擁王漢、謝長亨、阿Q三巨投，而相對之下，兄弟象雖然在隔年（1994年）起也組成陳義信、巴比諾、克力士的三巨投，不過前一年只有陳義信具有一夫當關能力，洋投鄧肯下半季走下坡、陳憲章對統一壓制力不佳、新洋投大偉實力未知，要跟投打俱佳的統一獅抗衡難度不小。

不過兄弟象隊卻以4勝2敗擊敗統一獅，關鍵在於日籍總教練山根俊英靈活的投手調度，善用手中唯一的一張王牌陳義信，首戰1:0完封擊敗王漢之後，G4、G6都陳義信以後援身分登場守成。加上下半季刻意隱藏的大偉在G2達成奇兵之效，山根可說靠著縝密的策略打敗兵強馬壯的獅子軍，「魔術師」稱號也不脛而走。這個系列賽成為中職史上經典的一次總冠軍賽，也是獅子軍心中的痛。

1993年總冠軍賽MVP是洪一中(中)，但是在山根總教練的神奇調度之下，拿下1勝2救援的陳義信(右)同樣是功不可沒。 聯合報系資料照片
1993年總冠軍賽MVP是洪一中(中)，但是在山根總教練的神奇調度之下，拿下1勝2救援的陳義信(右)同樣是功不可沒。 聯合報系資料照片

林岳平初試啼聲 獲對手讚賞

再來看今年的中信兄弟，也是先發投手質量豐富，陣中有德保拉、米蘭達、羅傑斯三大洋投，加上本土的黃恩賜，年度戰績領先統一獅高達9.5場，年度對戰22勝17敗1和也居上風，因此一般看好中信兄弟能繼2010年之後再度奪冠。今年輪到統一獅居下風，但有沒有機會靠林岳平報一箭之仇，復仇演出「下剋上」呢？

林岳平今年第一年執掌兵符就整合團隊戰力成功，廣受好評。連季末的大戰前夕對手球隊富邦悍將的總教練洪一中以及王牌投手索沙都給予讚賞。尤其他成功打造年輕球員陳傑憲、林安可、蘇智傑成為球隊的攻擊招牌，並善用陳鏞基、高國慶、潘武雄等老將的戰力，投手群也栽培出救援王陳韻文以及鄭鈞仁、黃竣彥等主力中繼投手，搭配妥善運用猛威爾、泰迪、布雷克等洋投在季末這幾場比賽發揮助拳人戰力，今年的統一獅的確是來勢洶洶！

尤其統一獅在球季最後關鍵決定生死的兩戰先後擊敗富邦悍將、中信兄弟，並且連續2天讓今年最強洋投索沙、德保拉陸續吞下敗投，已經完全熟悉短期高張力比賽的獅子軍，將會更加可怕。

統一獅在例行賽最後兩戰連續打敗15勝的索沙和16勝的德保拉，球隊苦戰後贏得下半季冠軍，團隊士氣極為高昂。 聯合報系資料照片
統一獅在例行賽最後兩戰連續打敗15勝的索沙和16勝的德保拉，球隊苦戰後贏得下半季冠軍，團隊士氣極為高昂。 聯合報系資料照片

都從代總教練拚出身價 餅總將成新一代魔術師？

山根俊英與林岳平還有一個共通點，就是原本他們都是球隊的代總教練，因為立下戰功而扶正。山根在1993年總冠軍賽逆勢封王、一戰成名之後，1994年扶正為正式總教練，再度帶領黃衫軍包辦上下半季冠軍，年度勝率更是高達0.727，締造輝煌的兄弟王朝。林岳平則是在完全不被看好的情況下，從上半季第三躍升為下半季冠軍，幫助統一獅拿下睽違7年之久的季冠軍。獅隊在封王之後立即宣布林岳平真除，將以正總教練失分領軍征戰台灣大賽。

山根俊英當年靠著投手調度的運籌帷幄打敗原本呼聲高的統一。同為投手出身的林岳平，他在總冠軍賽要以年度第三姿態下剋上挑戰第一的中信兄弟，如何運用手中有的這些牌，投手的調度運用將會是2020台灣大賽的最大賣點。

統一獅 中信兄弟 林岳平

相關新聞

中職／兄弟是下剋上始祖 餅總魔術比美山根俊英？

統一獅隊在經過連日的浴血奮戰之後連過富邦、中信兄弟兩關，獲得中華職棒31年下半季冠軍，直闖台灣大賽。撲朔迷離的戰局以及季後賽、冠軍賽對戰組合也確定為中信兄弟對上統一獅。 中職總冠軍賽將上演「獅象

中職／高國輝25轟帶回東山再起獎 史上第二人

中職聯盟今天公布東山再起獎得主，富邦悍將隊重砲高國輝擺脫傷病困擾，本季敲出104支安打、25轟、超過3成打擊率，97場出...

中職／奇優力「詐傷」疑雲 悍將還原傷史

富邦悍將隊是今年第一支確定與季後賽無緣的球隊，球季落幕後，隨即為新球季展開整兵，皆為複數年合約的索沙與羅力，明年球季確定...

中職／明年迎接5隊賽季 領隊會議決議維持上下半季制

中職今天召開領隊會議，討論明年球季相關賽務，決議維持上下半季制、單隊出賽120場，明年球季則預計在3月13日展開，登錄人...

黑豹旗／球員無辜！延平高中首勝沒了 教練冒名頂替褫奪比賽

黑豹旗全國高中棒球大賽延平高中昨天與成淵高中交手，熬了4小時24分鐘才分勝負，兩隊合計拿60分、紀錄難得，但延平遭舉報教...

中職／沒退路一戰飆完封勝 猛威爾收10月MVP

中職10月單月MVP今天放榜，統一獅隊洋投猛威爾在沒有退路的一戰，面對富邦悍將隊投出9局完封勝，單月累積3勝0敗、防禦率...

中職／大批主力巔峰期已過 悍將明年考驗更嚴峻

富邦悍將上週最後一場例行賽不敵統一獅，失去拿到下半季冠軍，取得總冠軍賽的門票的機會，真的相當可惜，對於富邦總教練洪一中而言，擺在眼前的挑戰還很多，富邦明年進軍中職第5年，要奪季冠軍甚至總冠軍的難度，恐

中職／總冠軍賽防疫比照例行賽 客場應援將首度開放

今年中職總冠軍賽在10月31日點燃戰火，客場應援將重返賽場，今天在領隊會議中確認台灣大賽開放客場應援，防疫措施則比照例行...

企排／戰神加入教練團 台電女排拚連霸

企業16年甲級男女排球聯賽周末點燃戰火，今年包括「台電戰神」王明浚和「黃金左手」吳宗軒都卸下選手戰袍，成為教練團成員，加...

棒球／黃子鵬主題曲獻聲 跨界對決戰音樂人

吸引近700人參加的首屆「Red Bull Batting Mania 打擊狂人終擊派對」，脫穎而出的12名決賽選手，1...

中職／猿隊洋投績效不如以往 是否有人續留未定案

樂天桃猿隊今年無緣爭冠，挑戰四連霸的美夢破碎，洋投戰力不符預期是原因之一，尤其下半季成績跌幅明顯，領隊劉玠廷對此也坦承，...

中職／「猛獅出擊FIGHTEAM」 獅隊總冠軍賽口號出爐

中職總冠軍賽在本周六開打，統一獅隊相隔7年再取得季冠軍，直通總冠軍賽，將與中信兄弟隊爭冠，球團今天發布總冠軍賽口號為「猛...

熱門新聞

中職／大批主力巔峰期已過 悍將明年考驗更嚴峻

MLB／克蕭登頂季後賽三振王 道奇4:2壓光芒奪冠只差一哩路

MLB／馬格特盜本壘被抓 克蕭透露早就有準備

MLB／5.2局被換下早就說好 克蕭：必須稱讚總仔

重金打造爭冠豪門 道奇若失利將成最大笑柄

真正實踐魔球理論 光芒隊打出大驚奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。