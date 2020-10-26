中職／兄弟是下剋上始祖 餅總魔術比美山根俊英？

統一獅隊在經過連日的浴血奮戰之後連過富邦、中信兄弟兩關，獲得中華職棒31年下半季冠軍，直闖台灣大賽。撲朔迷離的戰局以及季後賽、冠軍賽對戰組合也確定為中信兄弟對上統一獅。

中職總冠軍賽將上演「獅象爭霸」，為台灣大賽史上第5次，兩隊上一次對戰已經是11年前的2009年。當時獅象兩隊在2008、2009連兩年爭冠都打到最後的第七戰才分出勝負。這兩次都由獅隊勝出，過程充滿激情與話題性，包括洋投海克曼連兩年力投1、4、7戰蟬聯台灣大賽MVP、2008年林岳平在解決危機後的肢體動作引發場內場外衝突、獅象激戰17局之後王勝偉的致勝全壘打，至今都是膾炙人口的台灣大賽劇情。

獅象的第一次台灣大賽：1993年

因為時間點較接近加上話題滿點，因此這兩年的台灣大賽留給球迷們深刻印象。不過如果要論獅象爭霸，1993年台灣大賽兩軍史上第一次的對決經典度絕不遜色，也和今年有些歷史的巧合，值得回味。

1990、1991年的年度總冠軍分別由當年勝率第一的味全龍、統一獅拿下，1992年兄弟象包辦上下半季冠軍而直接得到金冠軍。1993年（ 職棒四年）則是史上第一個「下剋上」。1993年跟今年相同，也是兄弟先拿到上半季冠軍，下半季則輪到統一封王。不過跟今年不同的是全年戰績統一以2場勝差的差距擊敗兄弟居第一，而且獅隊下半季勝率高達0.674，領先兄弟高達5.5場勝差。因此無論就當時的整體戰力或是剛挾著下半季奪冠的氣勢，統一都是廣被各方看好可以問鼎年度總冠軍的球隊。

王漢在1993年寫下單季22勝的中職勝投紀錄，而且當年獅隊陣中還有謝長亨、阿Q、郭進興等強投，在總冠軍賽前奪冠呼聲極高。 聯合報系資料照片

27年前 山根魔術演出下剋上

當時的統一獅坐擁王漢、謝長亨、阿Q三巨投，而相對之下，兄弟象雖然在隔年（1994年）起也組成陳義信、巴比諾、克力士的三巨投，不過前一年只有陳義信具有一夫當關能力，洋投鄧肯下半季走下坡、陳憲章對統一壓制力不佳、新洋投大偉實力未知，要跟投打俱佳的統一獅抗衡難度不小。

不過兄弟象隊卻以4勝2敗擊敗統一獅，關鍵在於日籍總教練山根俊英靈活的投手調度，善用手中唯一的一張王牌陳義信，首戰1:0完封擊敗王漢之後，G4、G6都陳義信以後援身分登場守成。加上下半季刻意隱藏的大偉在G2達成奇兵之效，山根可說靠著縝密的策略打敗兵強馬壯的獅子軍，「魔術師」稱號也不脛而走。這個系列賽成為中職史上經典的一次總冠軍賽，也是獅子軍心中的痛。

1993年總冠軍賽MVP是洪一中(中)，但是在山根總教練的神奇調度之下，拿下1勝2救援的陳義信(右)同樣是功不可沒。 聯合報系資料照片

林岳平初試啼聲 獲對手讚賞

再來看今年的中信兄弟，也是先發投手質量豐富，陣中有德保拉、米蘭達、羅傑斯三大洋投，加上本土的黃恩賜，年度戰績領先統一獅高達9.5場，年度對戰22勝17敗1和也居上風，因此一般看好中信兄弟能繼2010年之後再度奪冠。今年輪到統一獅居下風，但有沒有機會靠林岳平報一箭之仇，復仇演出「下剋上」呢？

林岳平今年第一年執掌兵符就整合團隊戰力成功，廣受好評。連季末的大戰前夕對手球隊富邦悍將的總教練洪一中以及王牌投手索沙都給予讚賞。尤其他成功打造年輕球員陳傑憲、林安可、蘇智傑成為球隊的攻擊招牌，並善用陳鏞基、高國慶、潘武雄等老將的戰力，投手群也栽培出救援王陳韻文以及鄭鈞仁、黃竣彥等主力中繼投手，搭配妥善運用猛威爾、泰迪、布雷克等洋投在季末這幾場比賽發揮助拳人戰力，今年的統一獅的確是來勢洶洶！

尤其統一獅在球季最後關鍵決定生死的兩戰先後擊敗富邦悍將、中信兄弟，並且連續2天讓今年最強洋投索沙、德保拉陸續吞下敗投，已經完全熟悉短期高張力比賽的獅子軍，將會更加可怕。

統一獅在例行賽最後兩戰連續打敗15勝的索沙和16勝的德保拉，球隊苦戰後贏得下半季冠軍，團隊士氣極為高昂。 聯合報系資料照片

都從代總教練拚出身價 餅總將成新一代魔術師？

山根俊英與林岳平還有一個共通點，就是原本他們都是球隊的代總教練，因為立下戰功而扶正。山根在1993年總冠軍賽逆勢封王、一戰成名之後，1994年扶正為正式總教練，再度帶領黃衫軍包辦上下半季冠軍，年度勝率更是高達0.727，締造輝煌的兄弟王朝。林岳平則是在完全不被看好的情況下，從上半季第三躍升為下半季冠軍，幫助統一獅拿下睽違7年之久的季冠軍。獅隊在封王之後立即宣布林岳平真除，將以正總教練失分領軍征戰台灣大賽。

山根俊英當年靠著投手調度的運籌帷幄打敗原本呼聲高的統一。同為投手出身的林岳平，他在總冠軍賽要以年度第三姿態下剋上挑戰第一的中信兄弟，如何運用手中有的這些牌，投手的調度運用將會是2020台灣大賽的最大賣點。