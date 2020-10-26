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企排／戰神加入教練團 台電女排拚連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
企業16年甲級男女排球聯賽10月31日點燃戰火，今天舉行開季記者會。圖／中華排球協會提供
企業16年甲級男女排球聯賽10月31日點燃戰火，今天舉行開季記者會。圖／中華排球協會提供

企業16年甲級男女排球聯賽周末點燃戰火，今年包括「台電戰神」王明浚和「黃金左手」吳宗軒都卸下選手戰袍，成為教練團成員，加上首度引進挑戰系統輔助判決，為新賽季增添不少話題。

今年除女子組6名外籍球員加入，各隊也有小幅調整，上學年在HVL擁有高討論度的李尼西米加入桃園台灣產檢隊，上季效力雲林MIZUNO隊的得分王李興國改披台電隊戰袍，人氣隊長高偉誠轉戰長力男排隊，近年中華隊老面孔「黃金左手」吳宗軒則加入MIZUNO教練團。

上季仍活躍的「台電戰神」王明浚，企排15年結束引退，第16年身分則是台電女排教練，執行教練王前鑌說：「阿浚因為生涯規劃退下來，他加入對我幫助很大，多一個人，就多一雙眼睛。」他補充說，國內沒有使用過挑戰系統，但王明浚參加過世界男排聯賽，對挑戰系統不陌生，對使用挑戰的時機也有加分效果。

今年賽季維持上季男、女各5隊的規模，包括中國人纖隊、極速超跑隊和台北鯨華隊都各有2名外援，中國人纖的兩名洋將目前在隔離，今天沒有出席開季記者會，極速超跑的塞爾維亞新血希羅薇琪（Aleksandra Cirovic）和馬可薇琪（Bozica Markovic），以及鯨華的巴西快攻手拉莫絲（Anny Ramos）和希爾瓦（Jessica Silva）則是雙雙現身，4人異口同聲說期待賽季開戰，準備在台灣球迷前展現身手。

台電去年包辦男子組和女子組例行賽、挑戰賽雙料冠軍，今年在陣容改變下挑戰連霸，女排執行教練王前鑌強調步步為營，純本土組合會以速度和穩定度朝連霸邁進。

企業16年甲級男女排球聯賽10月31日點燃戰火，今天舉行開季記者會。圖／中華排協提供
企業16年甲級男女排球聯賽10月31日點燃戰火，今天舉行開季記者會。圖／中華排協提供
極速超跑和台北鯨華今年的4位外籍選手。圖／中華排球協會提供
極速超跑和台北鯨華今年的4位外籍選手。圖／中華排球協會提供

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