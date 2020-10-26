中職／奇優力「詐傷」疑雲 悍將還原傷史

富邦悍將隊是今年第一支確定與季後賽無緣的球隊，球季落幕後，隨即為新球季展開整兵，皆為複數年合約的索沙與羅力，明年球季確定回歸，球團表示，「將展開其他合適的洋投尋找作業，為明年度戰力提升作準備。」近日掀起「詐傷」爭議的奇優力，球團也還原他的受傷狀況，他將在前往多明尼加後繼續治療。

悍將隊今年由冠軍教頭洪一中領軍，從上半季的風暴中站穩陣腳，下半季半數時候占據龍頭寶座，但在最後關頭未能搶下關鍵戰役，將下半季冠軍拱手讓出，悍將隊先一步確定與總冠軍賽無緣。

奇優力來台後，未能成為悍將隊的即戰力，反而在爭冠時期掛傷，又在球季落幕後，隨即宣布投入多明尼加賽事，讓球迷觀感不佳，質疑他詐傷。

球團還原奇優力的傷勢狀況，指出他於9月27日因右肘韌帶拉傷下二軍，原預定10月中下旬可登板投球，但10月19日奇優力訓練時又發生下背部肌肉拉傷，再度無法出賽。

悍將隊結束今年球季後，奇優力的合約期間也同步結束，據球團了解，奇優力將前往多明尼加繼續治療，準備進行該聯盟11月中旬之賽事。

至於明年洋將的布局規畫，超強洋投索沙與已有8年中職資歷的羅力，今年季初都是簽下2020到2021年的複數年合約，明年將回歸，投入球隊春訓，球團也將展開洋投尋找計畫，為明年戰力做準備。

悍將隊本季共用5名洋投，索沙繳出15勝5敗、防禦率3.38，不僅成績出色，配合度也超高，屢屢在關鍵戰局自告奮勇；羅力成績下滑明顯，僅收6勝11敗、防禦率5.00，邦威則在季末回歸扮演關鍵戰力，9月27日後繳出4勝0敗、防禦率1.67。