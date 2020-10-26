中職／高國輝25轟帶回東山再起獎 史上第二人

中職聯盟今天公布東山再起獎得主，富邦悍將隊重砲高國輝擺脫傷病困擾，本季敲出104支安打、25轟、超過3成打擊率，97場出賽也寫下近四季新高，由聯盟表彰為2020年中華職棒「東山再起獎」，同時也是第一位獲獎的野手。

中職2017年設立東山再起獎，表彰傷癒成功復出、歷經低潮後重振的球員，但並非常設獎項，而是由聯盟認定是否有球員符合資格，直到去年才頒出首任得主，為統一獅隊潘威倫，今年獎項得主也未從缺，高國輝成為史上第二位獲獎球員。

高國輝曾完成全壘打王三連霸，最顛峰時在2015、2016年分別敲出39、34轟，也是中職單季最多轟的紀錄保持者，但他近三年受到傷勢影響，成績載浮載沉，單季最多只出賽62場、最少則僅25場。

今年高國輝以相對健康的狀態出擊，帶回25轟、70分打點，104支安打也是繼2016年後再突破百安大關，找回昔日全壘打王風采，成為今年東山再起獎得主。

中職聯盟訂於11月16日在「名人堂花園大飯店」 舉辦2020明台產險中華職棒頒獎典禮，今年在疫情嚴峻的情況下搶先全球開打，能夠順利完成一軍240場例行賽事及204場二軍賽事，仰賴各方團結合作積極對抗疫情，今年以「Important You」為主題，象徵每個人齊心對抗疫情、毫不畏懼，所有選手們也展現精湛球技，為自己創下各項傲人紀錄，是參與中華職棒的每一個人一起完成了今年賽季。