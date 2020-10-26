棒球／黃子鵬主題曲獻聲 跨界對決戰音樂人

吸引近700人參加的首屆「Red Bull Batting Mania 打擊狂人終擊派對」，脫穎而出的12名決賽選手，11月28日總決賽將爭取最終冠軍，Red Bull棒球運動員、樂天桃猿隊投手黃子鵬和知名饒舌歌手Kenzy小春還將各別組隊，展開史上第一場跨界職棒友誼賽「龍虎對抗賽」。

Red Bull Batting Mania 打擊狂人從8月開打來，吸引近700位棒球打擊狂熱份子參加，本次晉級決賽選手更有多位敲出了遠高於職棒選手的漂亮積分，即將於下月28日總決賽爭奪「地表最強打擊狂人」稱號。

原本賽制是與打擊練習場合作，進行指定局數的九宮格積分累積制，總決賽移至桃園國際棒球場，難度大幅提升。

首場跨界的職棒友誼賽「龍虎對抗賽」將由黃子鵬和知名饒舌歌手Kenzy小春各自組隊，進行一場7局的棒球交流賽。

Kenzy曾進棒球隊擔任投手，因緣際會下與黃子鵬交流，便興起了重登投手丘的念頭，成為特別交流賽的開端。

為了準備這場龍虎對抗賽，樂天桃猿牛棚教練林英傑親自指導Kenzy訓練體能，並針對投球的姿勢和訓練給予指點，Kenzy說：「這次的龍虎對抗賽，對我而言，也是這段期間訓練的成果發表，勝負不是最重要的，而是過程的投入，以及這場與棒球的交流帶給我的啟發和體驗。」

Kenzy甚至為這場賽事寫了首主題曲〈潛水艇〉，來描述自己與棒球之間，以及黃子鵬的右側投手故事；黃子鵬也為了這次交流首次「獻聲」。