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黑豹旗／球員無辜！延平高中首勝沒了 教練冒名頂替褫奪比賽

中央社 / 台北26日電
延平高中昨天贏球興奮慶祝，但今天被因教練冒名頂替判敗。 棒協提供
延平高中昨天贏球興奮慶祝，但今天被因教練冒名頂替判敗。 棒協提供

黑豹旗全國高中棒球大賽延平高中昨天與成淵高中交手，熬了4小時24分鐘才分勝負，兩隊合計拿60分、紀錄難得，但延平遭舉報教練冒名頂替，棒協公告延平遭褫奪比賽。

2020年黑豹旗全國高中棒球大賽延平高中昨天在台體大棒球場與成淵高中交手，兩支社團球隊場上攻勢你來我往，兩隊打滿9局，延平終場以33比27拿下隊史黑豹旗首勝。

這場比賽也是繼2014年科班球隊成功商水以87比0擊敗社團球隊竹圍高中後，單場兩隊合計最多得分紀錄，但這個紀錄只維持不到1天，延平高中就被舉報違規。

中華民國棒球協會表示，黑豹旗賽事有規定報名教練人數上限（至少1人），延平高中僅報名廖祉睿教練1人，經過舉報確定為冒名頂替，依競賽規則遭褫奪比賽，昨天比賽改為成淵高中9比0擊敗延平高中。

原報名教練廖祉睿被判禁賽2年，不得再參加教育部體育署與中華民國棒球協會舉辦的各項講（研）習會。

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