聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／總冠軍賽防疫比照例行賽 客場應援將首度開放
今年中職總冠軍賽在10月31日點燃戰火，客場應援將重返賽場，今天在領隊會議中確認台灣大賽開放客場應援，防疫措施則比照例行賽辦理。
今年總冠軍賽入場券由中信兄弟與統一獅隊收下，兩隊相隔11年再次爭霸，由兄弟握有主場優勢，31日於洲際球場展開7戰4勝制系列賽。
本季受到疫情影響，並未開放全數座位，從季初的閉門開打逐步放寬，至例行賽落幕前開放至「小梅花座」、家人可同坐，各球場可容納座位數不同，例如24日在台南球場的例行賽最終戰湧入7000人，已是此限下的滿場數字。
今天領隊會議除了討論明年賽制，也針對即將展開的總冠軍賽討論進場規定，確認將開放客場應援，防疫措施規定則比照例行賽辦理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言