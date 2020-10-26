中職／總冠軍賽防疫比照例行賽 客場應援將首度開放

今年中職總冠軍賽在10月31日點燃戰火，客場應援將重返賽場，今天在領隊會議中確認台灣大賽開放客場應援，防疫措施則比照例行賽辦理。

今年總冠軍賽入場券由中信兄弟與統一獅隊收下，兩隊相隔11年再次爭霸，由兄弟握有主場優勢，31日於洲際球場展開7戰4勝制系列賽。

本季受到疫情影響，並未開放全數座位，從季初的閉門開打逐步放寬，至例行賽落幕前開放至「小梅花座」、家人可同坐，各球場可容納座位數不同，例如24日在台南球場的例行賽最終戰湧入7000人，已是此限下的滿場數字。

今天領隊會議除了討論明年賽制，也針對即將展開的總冠軍賽討論進場規定，確認將開放客場應援，防疫措施規定則比照例行賽辦理。