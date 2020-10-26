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中職／明年迎接5隊賽季 領隊會議決議維持上下半季制

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職一軍明年迎接味全龍加入。圖／味全球團提供
中職一軍明年迎接味全龍加入。圖／味全球團提供

中職今天召開領隊會議，討論明年球季相關賽務，決議維持上下半季制、單隊出賽120場，明年球季則預計在3月13日展開，登錄人數從26人放寬為27人，但可上場人數維持在25人。

例行賽上周六落幕，中職明年將迎接5隊賽季，前一次領隊會議中，聯盟已向各隊分析上下半季與單一賽季制利弊，今天在領隊會議中做出決議，維持現有的上下半季制、120場。

其他討論事項包括，明年球季預計將在3月13日開幕，登錄人數從26人放寬為27人，可上場人數維持在25人，二軍賽事則從下午1點開打調整到下午2點。

比賽用球則維持使用華櫻，恢復係數標準值為0.540到0.560，中間值為0.550，聯盟將加強品質管制，此外也將評估明年球季是否聘用外籍裁判督導及外籍裁判各一員。

9月24日球團代表會議通過「羅力條款」，洋將若在中職擁有9年年資，可不受限相關外國籍球員規定限制，也在今天會議後確認，取得9年年資之外國籍球員，僅在註冊及登錄上場等相關規定不受外籍球員名額限制，其他規定仍比照外國籍球員辦理。

中職 羅力

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