中職／猿隊洋投績效不如以往 是否有人續留未定案

樂天桃猿隊今年無緣爭冠，挑戰四連霸的美夢破碎，洋投戰力不符預期是原因之一，尤其下半季成績跌幅明顯，領隊劉玠廷對此也坦承，「今年的洋將和過往有段落差，這是明年要再改善的部分。」是否會有續留洋將，目前還是未知數。

猿隊的2020年球季開高走低，上半季最多領先達7場勝差，卻遭中信兄弟隊翻盤，無法入手上半季冠軍；進入下半季更是長期居後段班，洋投無法為球隊搶勝，下半季洋投只進帳8勝，遭其他三隊海放，遠不如兄弟洋投下半季貢獻19勝、富邦悍將隊17勝及統一獅隊16勝。

猿隊今年整季共用5名洋投，包括卡本特、霸能、曼恩、威拉諾和尼寇力，卡本特與霸能整季待在輪值中，尼寇力和威拉諾先後降下二軍，下半季加盟的曼恩則未能站穩先發，因續航力不足在季末調入牛棚，讓猿隊先發洋投戰力捉襟見肘。

劉玠廷表示，「洋將是今年做得比較不好的部分，和以往有段落差，明年需要有改進。」是否有洋將續留，他表示，「都還沒確定，先內部檢討後再決定。」

繳出10勝7敗、防禦率4.00的卡本特，算是猿隊今年表現較穩的洋投，他也在今天透過推特發文感謝台灣，向隊友、球迷道謝、道別，他表示，「不管來自哪裡的人，都能和我一樣，從台灣獲得正面能量。」