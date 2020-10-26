中職／「猛獅出擊FIGHTEAM」 獅隊總冠軍賽口號出爐

中職總冠軍賽在本周六開打，統一獅隊相隔7年再取得季冠軍，直通總冠軍賽，將與中信兄弟隊爭冠，球團今天發布總冠軍賽口號為「猛獅出擊FIGHTEAM」。

獅隊在例行賽最後兩戰連打超高張力比賽，23日擊敗索沙領軍的富邦悍將隊，24日再克推出德保拉先發的兄弟，將下半季冠軍收進口袋。

獅隊繼2018年再戰總冠軍賽，前一次季冠軍和總冠軍則要追溯到2013年，今年要與也長達10年沒有拿過冠軍的兄弟爭霸，展開7戰4勝制系列賽，本周六在洲際球場開打，獅隊的主場賽事則為11月2日到4日的第3到5戰（第5戰如有必要才進行）。

獅隊公布總冠軍賽口號為「猛獅出擊FIGHTEAM」，以Fight For Team為精神與信念，延續以團隊作戰突破任何考驗與挑戰，賽事勝敗一起承擔，總教練林岳平搭配首席教練高志綱帶領球隊，球員、球迷齊心作戰帶領獅隊，爭取隊史第10座總冠軍榮耀。