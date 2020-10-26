女棒聯賽／Sunday三寶帶隊衝 陳頎棻打點王Power好

2017年成立的Sunday女子棒球隊由各行各業成員組成，儘管成軍時間不長，但陣中不乏科班球員，仍有一定實力，面對第一屆聯賽到來，教練兼球員石婕羚表示，可藉此以賽代訓，增加大家默契並連絡感情。

石婕羚、陳于倫、陽美齡可以說是Sunday的靈魂人物，三名老將帶領年輕球員前進，石婕羚自嘲是三寶，「我們隊員年齡範圍較廣，從18歲到40幾歲都有，大多是在北部工作就近想來打球的朋友。」

Sunday在今年全國女子棒球錦標賽拿下殿軍，其中陳頎棻以13分拿下打點獎最為出色，打女壘出身的她扛下第四棒，左打POWER好，在女壘以二壘、游擊為主，女棒則是鎮守三壘，石婕羚認為她球感好，打擊有水準，加上是新鮮的手臂，未來也有可能站上投手丘。

Sunday女子棒球隊。 Sunday女子棒球隊粉絲頁提供

至於石婕羚、陳于倫則是打中後段棒次，兩人都算是工具人，老將經驗好，熟悉比賽狀況，能適時補上年輕選手的不足，陽美齡則是專職投手，她是U18國手張翔的阿姨，雖然不算是科班出身，不過也有不錯的運動細胞。

Sunday原本由胡竣傑、林呂賢擔任教練，但兩人因工作忙碌無法兼顧，目前由石婕羚、陳于倫、謝愷玲、梁逸姍四人兼任教練，未來仍希望繼續尋找合適的教練帶隊。

石婕羚本身是長庚國小女壘隊總教練，今年5月也帶隊參加國小軟式聯賽女子組，她說，在體育署與學生棒球聯盟推動下，三級棒球聯賽開辦，現在又有女棒聯賽舉行，能讓更多人投入，只要有比賽就會想動起來，讓風氣越來越好。