日職／張奕先發失7分吞敗 教頭點出控球精準度問題
旅日歐力士猛牛隊投手張奕昨天出賽表現不理想，單場失7分生涯新高、承擔敗投；歐力士隊代理總教練中嶋聰直言，是控球精準度問題，張奕表現落差大，這也是經驗問題。
張奕上一場17日先發出賽對埼玉西武獅隊，總計投6局僅被敲出3支安打，投出8次三振、沒有失分，好投壓制，幫助球隊以4比1拿下勝利，張奕拿下勝投。
昨天與千葉羅德海洋隊交手，張奕先發投5局被敲11支安打，投出5次三振，失掉7分（6分責失分），球隊終場以1比10吞敗，張奕承擔敗投，單場失7分也是目前為止日職生涯新高。
昨天賽後張奕受訪時提到，球的進壘位置太甜，就結果來說就是自己的能力不足，沒辦法幫助球隊拿下勝利感到很抱歉。
歐力士隊代理總教練中嶋聰表示，張奕兩場比賽落差大，但觀察昨天投球內容，球質並不差，就是對決球偏高，是控球精準度的問題，對決球位置投得太甜，這也是經驗問題。
張奕目前為止本季9場出賽，投44.1局失掉23分（20分責失分），被敲出5發全壘打，投出42次三振，戰績2勝3敗，出賽防禦率4.06。
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